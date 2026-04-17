В ярославском «Сафари-парке» норка покусала ребенка: что известно

Норма покусала ребенка в мини-зоопарке Источник: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям

В ярославском «Сафари-парке» норка укусила ребенка. Через несколько дней зверек скончался. Об этом 17 апреля рассказали в Россельхознадзоре по Тверской и Ярославской областям.

В ведомстве добавили, что само происшествие случилось 28 февраля в селе Вятском Ярославской области. 6 марта специалисты государственного «Центра ветеринарии» осмотрели животное — на тот момент оно было здорово. Норку поместили на карантин и содержали изолированно. Персонал показал паспорт зверька с отметкой о вакцинации от бешенства от 20 февраля.

Однако 10 марта животное погибло. К счастью, 10 апреля после исследования трупа зверька, было подтверждено отсутствие бешенства.

По информации Россельхознадзора, владелец зоопарка — ООО «Курорт Вятское».

ООО «Курорт Вятское» было образовано 24 мая 2024 года. Зарегистрировано в селе Вятском Некрасовского округа Ярославской области. По информации сервиса «Контур.Фокус», владельцем компании на данный момент является бизнесмен Андрей Волынец. В 2025 году компания получила убыток — 15,1 миллиона. Также он владелец ярославской «Инвестиционно-финансовая компании „Эколлайн“», ООО «Экоотель „Вятское-На-Ухтомке“», совладелец московского АО «Промфинстрой» (занимается сборными конструкциями) и других компаний. На сайте музейного комплекса «Вятское» есть упоминание о «Сафари-парке». В тексе говорится. что общение с миром зоопарка подарит мгновения счастья.

Между тем, при проверке «Сафари-парка» специалисты выявили множество нарушений. Например, в системе «Меркурий» отсутствуют сведения о поступлении живых животных и кормов на территорию зоопарка — соответствующие документы просто не оформлялись. А в компоненте «Хорриот» животные «Сафари-парка» вообще не учтены. Кроме того, с Государственной ветеринарной службой Ярославской области владелец зоопарка не заключил договор на оказание платных ветеринарных услуг на 2026 год.

«Меркурий» (ФГИС «Меркурий») — федеральная государственная информационная система ветеринарного надзора. В нее поступает информация о происхождении, переработке и перемещении товаров. «Хорриот» — компонент Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Он предназначен для предоставления информации об учете животных, проведенных профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятиях, об установлении или отмене карантина.

«Сама территория зоопарка, как показал осмотр, тоже не соответствует требованиям. Два вольера с хищниками — лисами и енотами — не имеют безопасного расстояния не менее одного метра от вольеров с животными, что является прямым нарушением требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. У зоопарка отсутствует лицензия на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», — добавили в Россельхознадзоре.

При этом на момент проверки на территории зоопарка содержались десятки животных: канадские волки, дикобразы, еноты, лисы, лошади, олени, рыси, кролики, хорьки и другие.