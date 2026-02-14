Происшествия В Югре детей завалило снегом с крыши хоккейного корта: один подросток погиб

По словам очевидцев, всё произошло в момент, когда дети кидали камни на крышу

Снег откапывали десятки человек | Источник: МЧС России по ХМАО — Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Лянтор пятерых детей завалило снегом, который сошел с крыши хоккейного корта «Штурм». Один ребенок погиб. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в телеграм-канале.

«В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей — участников происшествия — без травм и повреждений доставлены домой. Приношу искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавшим. На месте работают правоохранительные органы — они дадут правовую оценку произошедшему. Пострадавшим детям и членам их семей будет оказана срочная психологическая помощь», — написал Трубецкой.

Как рассказали очевидцы нашим коллегам из 86.RU, всё произошло в момент, когда дети кидали камни на крышу, чтобы сбить снег. Telegram-канал Shot пишет, что спасать школьников бросились прохожие и сотрудники корта. На место также прибыли сотрудники МЧС.

СУ СК России по ХМАО — Югре возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта и своевременную очистку кровли корта от снега, дадут правовую оценку.

Анастасия Шевякова
журналист 86.RU

Гость
14 февраля, 20:18
а ещё в больнице также это система или ещё нет? в гнилых цивилизованных странах после этого сразу подают в отставку и местные и верхние, потом новые выборы и конечно суд
Гость
15 февраля, 08:45
снег вообще ни где не убирают, так как у нас на 100 управленцев и менеджеров 1 дворник
