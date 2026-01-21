Трупы лежат в коридорах, а мимо ходят пациенты: губернатор Курской области показал шокирующие кадры из больницы. Новости 21 января

В медучреждении нет морга Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 января.

Мошенники придумали новую схему с обновлением WhatsApp*

В России мошенники под видом установки новой версии WhatsApp* заманивают пользователей переходить по ссылкам. Злоумышленники обещают, что она лишена сбоев и ограничений.

Как пояснил депутат Госдумы Антон Немкин, это схема социальной инженерии, которая часто рассчитана на менее технически подготовленных людей. Установка таких программ грозит кражей данных, перехватом SMS и доступом к банковским счетам. Устройство может быть превращено в часть мошеннической сети.

Официальные обновления мессенджеров поступают только через легальные магазины приложений. Немкин призвал не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать программы из непроверенных источников, пишет ТАСС.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Правила обучения в автошколах изменят

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые программы обучения водителей, которые будут действовать шесть лет. Ключевые изменения затронут будущих водителей категории B. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в разговоре с ТАСС.

Основные нововведения:

Практика : увеличится количество часов. Ее можно будет отрабатывать не только на площадках, но и на территориях автопредприятий. Теория : ее разрешат освоить полностью дистанционно. Дополнительные категории : для их получения будет достаточно пройти сокращенный модуль вместо полного курса. Новые темы : в программу включат взаимодействие с пользователями самокатов, использование цифровых прав и полисов ОСАГО, первую помощь при ДТП и разбор понятия «опасное вождение».

Вузы изменили список ЕГЭ для поступления

Российские университеты утвердили перечни вступительных экзаменов на 2026 год. Изменения, внесенные за 12 дней до окончания приема заявлений на ЕГЭ, коснулись 48 направлений подготовки и вызвали обеспокоенность у выпускников.

Ключевые нововведения:

для будущих педагогов обязательным стал ЕГЭ по профильному предмету (история для историков, химия для химиков). Возможность поступления с обществознанием на все педагогические направления упразднена;

для инженерных специальностей (радиотехника, ядерная физика и др.) физика стала обязательным экзаменом для 26 направлений;

для ряда гуманитарных направлений вузы получили право сделать историю обязательным профильным экзаменом.

Минобрнауки считает, что изменения обеспечат приток мотивированных абитуриентов с нужной базой знаний и повысят качество приема. Эту позицию поддерживают многие эксперты и ведущие технические вузы.

Однако нововведения критикуют за сжатые сроки, которые не оставляют выпускникам времени на перестройку планов подготовки. Это создает дополнительный стресс для абитуриентов и их семей.

Пройдет масштабная индексация социальных выплат

С 1 февраля 2026 года в России вырастут социальные выплаты и пособия. Индексация составит 5,6%.

Основные изменения:

Федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам и др.) повысят ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и компенсацию за набор соцуслуг (НСУ) — до ~1,8 тысячи рублей. Материнский капитал увеличится. При первом обращении выплата составит почти 729 тысяч рублей, а на второго ребенка — до 963 тысяч рублей. Остатки на действующих сертификатах также проиндексируют. Выплаты по профстрахованию (от несчастных случаев на производстве) будут повышены. Максимальные суммы: единовременная выплата — до 163,6 тысячи рублей, ежемесячная — до 125,8 тысячи рублей, больничный — до 503 тысяч рублей.

Перерасчет всех выплат Социальный фонд России проведет автоматически. Заявление не потребуется.

В Гренландии рекомендуют создать пятидневный запас еды из-за угроз вторжения США

Власти Гренландии впервые рекомендовали населению создать пятидневный запас продовольствия и воды на случай возможного военного вторжения. Эта беспрецедентная мера стала прямым ответом на заявления президента США Дональда Трампа о намерениях взять под контроль остров.

Премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что хотя применение силы маловероятно, его исключать нельзя. Помимо бытовых рекомендаций, будет создана рабочая группа для помощи населению. Датские политики отреагировали резко. Депутат Расумус Ярлов заявил CNN, что вторжение будет означать войну, а депутат Европарламента Андерс Вистисен в своей речи нецензурно «послал» Трампа.

Поводом стала недавняя риторика Трампа, назвавшего Гренландию «абсолютно необходимой» для безопасности США. На вопрос о том, как далеко он готов зайти, политик ответил уклончиво: «Вы узнаете».

В Новосибирске при обрушении ТЦ из-за снега на крыше погиб человек

В Новосибирске обрушилась крыша двухэтажного торгового центра. Одной из основных версий произошедшего специалисты называют чрезмерную снеговую нагрузку.

Момент обрушения попал на видео: сначала из здания вылетают окна, после чего конструкция складывается как карточный домик, задев припаркованные рядом автомобили.

В ходе поисково-спасательной работы внутри обнаружили трех пострадавших. Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что одного из них спасти не удалось.

По данным МЧС, других людей в здании быть не должно. Для окончательной проверки торговый центр планируется разобрать до основания. Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту обрушения.

Россиян предупредили о поэтапном ограничении Telegram

Поэтапное введение ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram в России связано с его неисполнением требований по противодействию преступной деятельности. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что иностранные мессенджеры используются для организации терактов, мошенничества и других преступлений против россиян, а Telegram не выполняет российские нормы, призванные пресекать такую деятельность.

Шейкин напомнил, что с августа 2025 года в отношении сервиса последовательно вводятся ограничения: стали недоступны аудио- и видеозвонки, частично замедлилась передача файлов. Такой постепенный подход, по его словам, позволяет пользователям адаптироваться и перейти на другие платформы.

Родителям предложили предоставить право блокировать регистрацию детей в соцсетях

Родителям предложили предоставить право разрешать или запрещать детям создавать аккаунты в социальных сетях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению парламентария, родители должны иметь возможность контролировать присутствие детей в соцсетях и, например, временно закрывать доступ, если у ребенка падает успеваемость.

Милонов подчеркнул, что ответственность за воспитание лежит на родителях, и они должны контролировать эту важную часть жизни детей.

«Я в принципе не сторонник того, чтобы дети сидели в соцсетях. Но как минимум это должно быть под контролем родителей», — заключил депутат в беседе с Lenta.ru.

Ученые нашли способ полностью удалить вирус гепатита B из печени

Ученые Сеченовского университета создали метод, способный полностью удалить вирус гепатита B из клеток печени, а не просто подавить его, как это делают современные препараты.

Для этого они использовали систему генного редактирования CRISPR/Cas, которая разрезает вирусную ДНК. Чтобы доставить ее точно в печень, были разработаны безопасные наночастицы, которые не вызывают иммунный ответ, пишет Газета.ru.

Этот подход дает шанс на полное излечение от хронического гепатита B, который сейчас требует пожизненной терапии. После успеха в доклинических испытаниях ученые рассчитывают в ближайшие годы начать испытания на людях.

В Госдуме предложили дать геймерам право на самозапрет платежей в играх

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии обсуждают возможность для граждан устанавливать добровольный самозапрет на платежи в компьютерных играх. Эта мера призвана защитить людей, особенно подростков, от мошенников и неконтролируемых трат в онлайн-играх.

По данным МВД, за 10 месяцев 2025 года в игровых сообществах совершено около 1000 преступлений, а эксперты оценивают ущерб от киберпреступлений против детей в 850 миллионов рублей. Пока инициатива находится на стадии обсуждения.

В Испании поезд столкнулся с обрушившейся на пути стеной

В Каталонии пассажирский поезд столкнулся с обрушившейся на железнодорожные пути подпорной стеной. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек, сообщает система неотложной медпомощи женералитета Каталонии на своей странице в соцсети X.

Инцидент произошел на участке между городами Желида и Сан-Садурни-д'Анойя. Причиной аварии стало падение стены на рельсы.

Бесплатный анализ на скрытый риск инфаркта появился по ОМС

С 2026 года в диспансеризацию по ОМС включен анализ на липопротеин (а) — важный маркер генетического риска ранних инфарктов и инсультов. Пройти его один раз могут все россияне в возрасте 18–40 лет.

Повышенный уровень этого показателя, практически не зависящего от образа жизни, указывает на высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для людей старше 40 лет анализ доступен платно (примерно 1,5–2 тысячи рублей). По результатам врачи будут давать персональные рекомендации по снижению рисков, пишет РИА Новости.

Также в диспансеризацию включена расширенная проверка холестерина («липидный профиль») раз в шесть лет (для 18–39 лет) или раз в три года (после 40 лет).

В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы денег между близкими родственниками

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили отменить комиссии за денежные переводы между близкими родственниками — супругами, родителями и детьми (включая совершеннолетних до 24 лет). Инициативу направили министру финансов Антону Силуанову.

Она предполагает внедрение специального механизма для бесплатных переводов через банки и систему быстрых платежей после однократного подтверждения родства — через документы в банке или верифицированный аккаунт на «Госуслугах».

Депутаты считают, что это снизит финансовую нагрузку на семьи, пишет РИА Новости. Пока это лишь предложение, которое предстоит рассмотреть.

В Краснодаре тяжелобольная пациентка исчезла из больницы

В Краснодаре загадочно исчезла тяжелобольная пациентка. Ее дочь Елена считает, что мать, которая находилась в критическом состоянии с октября, могли тайно перевезти в Москву без уведомления родственников.

После госпитализации женщине ставили противоречивые диагнозы, а затем дочь заметила халатность: неделями не меняли катетер и применяли препараты, после которых мать переставала узнавать близких. Елена настаивала на переводе в московскую клинику, но врачи отказались, ссылаясь на риск транспортировки, пишет 112.

19 января пациентка пропала. Больница выдала документы о выписке «из-за улучшения состояния», хотя накануне она не могла себя обслуживать и не говорила несколько недель. Позже Елене сообщили, что ее мать, предположительно, в Москве. Факт приезда столичной медицинской бригады подтвердил главврач скорой помощи.

Текущее местонахождение женщины неизвестно, официальные структуры информацию не предоставляют.

Трупы в курской больнице лежат прямо в коридорах

Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал в срочном порядке оборудовать помещение для тел в Курской городской больнице № 6. Поводом стали фотографии умерших пациентов в больничном коридоре, опубликованные в соцсетях.

Снимки, где трупы лежат на каталках, завернутые в полиэтилен, сделала одна из сотрудниц учреждения. Она пояснила журналистам, что подобное происходит нередко, поскольку в больнице нет морга. Тела временно оставляют в общем коридоре, где ходят пациенты и персонал, до передачи в патологоанатомическое бюро.

Увидев эти фотографии, губернатор Хинштейн поручил обеспечить больницу отдельным помещением до конца дня 21 января. По его распоряжению министр здравоохранения региона Светлана Ермолова встретится с коллективом медучреждения, а Минздрав проведет проверку в других больницах области.