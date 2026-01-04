Несколько человек провалились под лед на Чукотке: погиб ребенок. Новости 4 января

Взрослые привязали сани к снегоходу «Ямаха» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 января.

В больницах появится новая должность врача

В этом году в России появится новая должность врача. Информация об этом прописана в документе правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность „врач по медицине здорового долголетия“», — говорится в сообщении.

Председатель правительства Михаил Мишустин недавно сообщил, что кабмин разработал план действий для улучшения жизни пожилых людей до 2030 года. Он отметил, что приоритетными задачами являются повышение продолжительности жизни населения и улучшение здоровья пожилых людей.

Одним не заплатят пенсии, а другим повысят выплаты

Праздники и наступление нового года влияют на многие аспекты жизни, включая выплаты пенсионерам. Часть пенсионеров увидит увеличение своих доходов на 35%, однако другие январских выплат не получат.

Без денег останутся те, кто получает выплаты на карту в начале месяца. Эти граждане получили январскую пенсию досрочно (она пришла им до 30 декабря 2025 года). Всего в декабре им пришло две пенсии — за последний месяц 2025 года и первый 2026-го. Следующая выплата у них будет только в феврале.

Но есть и те, кому несказанно повезло. Пенсионеры, которые в январе отпразднуют 80-летие, получат дополнительную выплату в размере 11 тысяч рублей, что увеличит их пенсию на 35%. Например, если страховая пенсия составляла 40 тысяч рублей в декабре, то в январе она вырастет до 54 тысяч рублей.

Минимальные баллы ЕГЭ станут выше

Вузы повысили минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам. Хотя эти баллы не гарантируют поступление, их наличие обязательно для подачи документов.

«В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов», — рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

По ее словам, эти изменения помогут повысить качество подготовки абитуриентов. По нескольким предметам минимальные баллы не изменились. Это касается:

русского языка — минимальный порог для приема в вузы 40 баллов;

профильной математики — минимальный порог для приема в вузы 40 баллов;

географии — минимальный порог для приема в вузы 40 баллов;

литературы — минимальный порог для приема в вузы 40 баллов;

обществознания — минимальный порог для приема в вузы 45 баллов.

Семьям хотят выдавать квартиры даром

Многодетные семьи в России должны получать бесплатное жилье, как это практиковалось в СССР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Если государство вернется всё-таки к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе начиная с 1960-х годов, и свяжет это с реализацией репродуктивных планов семьи, с рождением ребенка, я думаю, что вот этот путь — он самый эффективный, который мы только можем себе представить», — отметил парламентарий.

Он считает, что строительство социального жилья привело к тому, что среднее число рождений превысило отметку в 2,1. Однако на данный момент коэффициент рождаемости составляет примерно 1,4.

«Тогда все понимали, что реализация намерений по рождению детей даст возможность семье жить в той квартире, которую им предоставит государство. Если у вас родится трое детей, значит, на троих детей вы получите квартиру», — заключил Рыбальченко.

Новая схема мошенников в WhatsApp*

Мошенники обманывают пользователей WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ), отправляя уведомления о срочной верификации или установке обновлений для кражи аккаунтов и личных данных. Главное, что это может привести к потере финансовых сбережений.

По словам члена комитета Госдумы по информационным технологиям Антона Немкина, ограничение работы WhatsApp* в России стало фактором, который преступники используют для своих целей. Он подчеркнул, что ответственность за риски лежит на платформе, которая игнорировала требования по локализации данных.

«При этом сама компания Meta* не несет реальной ответственности за последствия, перекладывая риски на конечных пользователей. Это наглядно демонстрирует, почему цифровой суверенитет и развитие собственных коммуникационных решений — вопрос не удобства, а безопасности. Происходящее должно стать сигналом для граждан: доверие к иностранным ИТ-платформам, особенно в чувствительной сфере коммуникаций, несет системные риски», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий считает, что чем быстрее население перейдет на защищенные, российские сервисы, тем меньше пространства останется для мошенников, «паразитирующих на нестабильности и безответственности зарубежных цифровых гигантов».

В Минспорте показали новый олимпийский талисман России

Новый олимпийский талисман появится у России. Его анонсировал глава Минспорта и Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, символом российских спортсменов вновь станет Мишка.

«Его образ — это прямая отсылка к легендарному маскоту московских Игр-80, одному из самых известных и популярных в мире спортивных символов. Новый Мишка станет достойным наследником своего легендарного предка», — отметил глава Минспорта.

Дегтярев напомнил, что маскота тех лет звали Михаил Потапыч Топтыгин. Над его образом работал художник-мультипликатор Виктор Чижиков в 1977 году.

Важная деталь образа прошлого олимпийского Мишки — пояс с кольцами. Эта идея тогда пришла Чижикову во сне. Дегтярев подчеркнул, что Мишка стал первым олимпийским символом, получившим по-настоящему широкое народное признание и масштабный коммерческий успех.

«Церемония закрытия игр [1980 года], когда Мишка улетал в небо под музыку и слезы трибун, превратила талисман в культурный символ эпохи, вышедший далеко за рамки спорта», — добавил министр спорта.

Источник: ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА / Telegram

Фура протаранила несколько машин возле Ростова-на-Дону

Сегодня на трассе М-4 возле Северного обхода Ростова-на-Дону (1042-й километр) случилось массовое ДТП. По предварительным данным, фура протаранила несколько машин. Движение на трассе было перекрыто.

«Есть жертвы. Стоим на автобусе уже больше часа, люди пишут, что движения в правом ряду еще долго не будет», — сообщила порталу 161.RU читательница.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что предварительно в аварии погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Снегопад парализовал несколько регионов страны

В Татарстане вторые сутки бушуют метель и сильный ветер, а видимость на дорогах почти нулевая. Из-за обильных снегопадов и снежных заносов в регионе ввели план «Буран».

Из-за непогоды закрыты некоторые трассы: Казань — Оренбург (до Альметьевска) и Казань — Ульяновск.

На трассе Р-241 (Казань — Ульяновск) застряли автомобили на 10 км. В Нижнекамском районе столкнулись два авто, водитель и пассажир погибли. В Лаишевском районе снегоуборочная техника столкнулась с легковым авто.

В Казани замело дворы и подземные переходы, людям приходится откапывать свои машины. Также не обошлось и без задержки рейсов. Очевидцы делятся кадрами, как самолеты стоят в заснеженной полосе. Часть рейсов перенаправлена в Самару, Уфу, Москву и Нижний Новгород.

Источник: КазаньДА / Telegram

Синоптики прогнозируют уход циклона в Пермский край вечером.

Источник: КазанДА / Telegram

Источник: Казань на максималках / Telegram

Дорожный коллапс из-за непогоды продолжается в Сочи. Там 12 тысяч автомобилей при 3,8 тысячи парковочных мест парализовали трассы в Красную Поляну. Весь транспорт пришлось эвакуировать.

Источник: пресс-служба ГИБДД Сочи

В Сочи произошло землетрясение

Жители нескольких микрорайонов Большого Сочи сегодня почувствовали подземные толчки. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступали звонки из Магри, Лазаревского и Лоо, сообщает портал SOCHI1.RU.

«Эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

У некоторых жителей с полок падали вещи, а по стенам пошли трещины. К счастью, чрезвычайных ситуаций и разрушений не зафиксировано. Власти призывают граждан сохранять спокойствие.

На Чукотке снегоход с санями провалился под лед

На Чукотке произошла трагедия. Во время популярной зимней игры погиб ребенок.

Взрослые привязали сани к снегоходу «Ямаха» и усадили в салазки женщину и ребенка. После этого они катались по льду залива Лаврентия и даже отъехали на 10 метров от берега.

Неожиданно техника провалилась под лед, а вместе с ней в ледяной воде оказались люди. Водителю удалось быстро выбраться и вытащить женщину и ребенка. Однако несовершеннолетний скончался от переохлаждения прямо на месте происшествия. Женщину госпитализировали.

В Следственном комитете региона после трагедии возбудили уголовное дело в отношении мужчины-водителя по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной информации, снегоход, которым он управлял, не был зарегистрирован.