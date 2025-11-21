«Ждать и надеяться, что они позвонят»: как отреагировал сын Ирины Усольцевой на новые поиски пропавшей в тайге семьи

Кутурчинское белогорье Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Поиски исчезнувшей на Кутурчинском белогорье семьи Усольцевых стали одними из самых масштабных и длительных за последние годы на территории Красноярского края. Да и Сибири в целом. Уже после того, как закончилась активная фаза спасоперации, на место несколько раз опять выезжали спасатели. Несмотря на непогоду и на то, что в горной тайге Партизанского района уже плотно лег снег. Искали в лесу и пещерах. На этой неделе «поисковка» (как называют сами спасатели эту работу) продолжилась. Подробности — в материале NGS24.RU.

Ирина и Сергей Усольцевы Источник: Ирина Усольцева / Telegram

А тем временем в Сети и СМИ продолжает появляться множество версий исчезновения семьи с упоминаниями «черных старателей», похитителей, эзотерических культов, шаманов и даже западных разведок. Говорят обо всём: от похищения до побега за границу. Живучести версии про бегство способствует и сын Ирины Усольцевой. Даниил Баталов подтвердил редакции NGS24.RU, что верит в побег семьи и ждет от них звонка.

«Мне кажется, это не тот вариант…» Пошел второй месяц поисков исчезнувшей семьи Усольцевых. Буквально на днях с Кутурчинского белогорья вернулась группа краевых спасателей. Они в течение нескольких суток обследовали лес и скальный массив недалеко от поселка Кутурчин. Кроме того, прошли две пещеры на глубине 15 метров и протяженностью 80 метров.

Опечатанная машина Усольцевых Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Но никаких зацепок это не дало. В краевом учреждении «Спасатель» каких-либо подробностей не раскрывают. Лишь то, что на месте они работали по заявке полицейских. В свою очередь следователи пояснили, что «спасатели работали вместе с криминалистами и оперативными сотрудниками. Они изучали ранее не обследованный участок».

Спасатели обследуют пещеры Источник: ККГУ «Спасатель»

Возобновление поисков редакции NGS24.RU прокомментировал сын Ирины Усольцевой, Даниил Баталов. Вот что он сказал: — В целом я рад, что возобновили поиски. Но как бывший спелеолог могу сказать, что пещеры — штука довольно сложная. И найти в горах пещеру в экстренной ситуации, если вдруг там они в эту экстренную ситуацию попали, мне кажется это маловероятным. И для того, чтобы ее обнаружить, нужно как минимум хоть немножко знать местность и чувствовать поток, скажем так, воздуха из пещеры. Я не представляю, как просто в лесу можно вот так быстро ориентироваться и найти пещеру. Это сложно. Мне кажется, это не тот вариант…

Работа волонтеров на поиске Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Семья Усольцевых — муж, жена и их пятилетний ребенок — добрались на своем автомобиле до базы отдыха возле поселка Кутурчин Партизанского района. В воскресенье, 28 сентября, они, оставив машину на окраине населенного пункта, отправились налегке в поход до скалы Буратинка. Маршрут проходит в горной тайге, считается относительно несложным, если строго придерживаться тропы. Но с этого момента семья бесследно исчезла. Искать их начали только 1 октября, когда поступило заявление от сына.

Тогда на окраине поселка Кутурчин развернули большой штаб поисковиков. Волонтеры, спасатели, полицейские и охотники, в общей сложности около 2000 человек, обследовали тысячи километров местности. В полевых условиях провели почти две недели. Опросили сотни человек, пытаясь выяснить хоть какие-то обстоятельства исчезновения в горной тайге семьи Усольцевых.

Машины для заброски Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Большая часть волонтеров разъехалась, в последние дни штаб поисковиков позвал на помощь добровольцев с альпинистской, скалолазной и спелеоподготовкой. Их со снаряжением планировалось отправлять в наиболее труднодоступные участки на курумнике и скалах. Народ откликнулся, но с логистикой — и не только с ней — получилось совсем не так, как задумывалось изначально. И снова никаких результатов.

Волонтеры на Кутурчине Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

После обследования местности на Кутурчине опытный альпинист, красноярский экс-спасатель Юрий Раилко поделился с NGS24.RU таким мнением: — Если сейчас не найдут хоть какие-то следы, их самих, то это место встанет в один ряд с перевалом Дятлова. Обрастет мифами. Вот посмотришь: сюда еще будут специально ради этого приезжать. Следов не нашли. Активные поиски с участием волонтеров свернули. — Теперь к поискам допускаются только подготовленные люди, со специальным оборудованием, которые могут работать в том числе в зимний период, — рассказали NGS24.RU в Следственном комитете по краю и Республике Хакасия.

Искали и в темное время суток Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

В машине нашли 300 тысяч рублей Прогноз альпиниста начал сбываться: расследовать исчезновение семьи Усольцевых начали в прямом эфире Первого канала. Там вполне логичные версии быстро перемешались с очень сомнительными.



В эфире о семье Усольцевых рассказывают еще больше подробностей, вместе с ними растут и предположения о причинах их исчезновения.

Даниил Баталов на ТВ Источник: 1tv.ru

Неделю назад следователи сообщили, что в бардачке машины Усольцевых обнаружено 300 000 рублей. Впрочем, они тут же заявили, что в находке нет ничего подозрительного и основная версия исчезновения семьи не изменилась.

Местные ландшафты Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия. Следователи допрашивают в том числе близких родственников Усольцевых. Как уже сообщалось, по уголовному делу о пропаже семьи взяты показания у более чем полусотни свидетелей. Пока никаких следов, подробностей, которые могли бы хоть что-то прояснить в деле с исчезновением, не найдено.

Выезд в Кутурчине Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Возможно, это самообман» Между тем Даниил Баталов убежден, что его семья жива. Во всяком случае, так он на днях рассказал нашей редакции. — Я намерен ждать и надеяться, что они позвонят с какого-то нового номера: «Да всё хорошо, не переживай, всё нормально». Обменяемся с ними историями про эту всю ситуацию! Вот я на это рассчитываю. Честно говоря, не знаю, насколько это правдиво. Возможно, это самообман, но с другой стороны, мои догадки кажутся мне очень даже логичными, — говорит Даниил Баталов.

Ирина и Сергей Усольцевы Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

А пока же с обстоятельствами его жизни развивается отдельная сюжетная линия. В Сети его обвинили в бесчувственности после того, как он опубликовал фото с участием в вечеринке. Отвечая на нападки в Сети, Даниил Баталов объяснил, почему не перестает верить, что его семья вернется: — Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском белогорье. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова «совсем», вообще ничего. А мой отец, очень опытный человек, опытный таежник, горник, турист, он просто не мог заблудиться, не оставив следов. Во всех фильмах показывают, что люди всегда, когда заблудились, они остаются на месте и оставляют за собой следы, — объяснил Даниил.

Трек во время поисков Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU