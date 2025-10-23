На заводе под Челябинском прогремел взрыв, погибли 10 человек, о судьбе 12-ти неизвестно. Все, что известно о трагедии

Взрыв прогремел на предприятии глубокой ночью, но около места происшествия все равно собралось много людей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, читатель 74.RU

В ночь на 23 октября в Челябинской области прогремел взрыв. Это случилось на одном из заводов города Копейска под Челябинском — есть погибшие. В Копейске введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. 59.RU cобрал все, что известно о ЧП на Урале.

«На сером небе было черное-черное облако»

Этой ночью на одном из предприятий в Копейске Челябинской области прогремел взрыв. Всю ночь наши коллеги из 74.RU собирали информацию и вели онлайн-трансляцию с места происшествия. Они писали, что жители нескольких районов города проснулись от звука взрыва в районе 01:00. Примерно в это же время губернатор Челябинской области Алексей Текслер выпустил заявление, в котором подтвердил: взрыв действительно произошел.

Вспышка огня от взрыва поднялась высоко в небо Источник: читатель 74.RU

«К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Информацию будем обновлять по мере поступления», — сообщал губернатор.

Также Текслер уточнил, что версия атаки БПЛА на предприятие не подтвердилась .

К заводу приехали МЧС, полиция и скорые. Начали стекаться и люди: жители соседних домов и сотрудники, пришедшие на ночную смену. Чуть позже приехали родственники и близкие работников, которые были на заводе в момент взрыва. Жительница одного из соседних домов Татьяна рассказала 74.RU, что услышала два сильных взрыва с паузой примерно в секунду.

«Я посмотрела в окно — на сером небе было черное-черное облако. Потом был еще один взрыв, не такой сильный, — вспомнила Татьяна. — Сначала приехали пожарные местные, потом из города. Вслед за ними ДПС и скорые. Скорых было две, потом три, потом еще три, потом я вышла на улицу и не считала уже. Потом поняла, что сильный кипеж происходит. Смотрю — парень в крови стоит молодой, полотенце держит у головы. Я спросила его: „Может быть, нужна помощь?“ Он сказал, что нет. Потом подъехала легковушка и его забрала».

«Не можем дозвониться до мужа»

Пришедшие пытались выяснить, где их коллеги, знакомые, родственники и близкие Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU Ночью стало известно о четырех погибших на заводе, но данные были предварительные. У проходной предприятия собралось много людей. Сотрудники обсуждали, кто из их коллег где находился в тот момент. Многие приехали к месту, потому что их родственники не отвечали на звонки.

«Услышали, прочитали, а дозвониться до мужа не можем. Не берет трубку. У соседа тут тоже есть кто-то. Он позвонил, сказал, что муж живой. Рванули сюда сразу же. Благо живем недалеко», — рассказала коллегам из 74.RU одна из женщин.

Среди толпы корреспонденты заметили и молодых девчонок, которые приехали, чтобы найти маму.

«Дома нет, на звонки не отвечает. Мы даже не понимаем, здесь ли она. У них плавающий график, несколько смен. Зашли на проходную спросить хотя бы, какой цех. Нам сказали: „Без комментариев, уходите“ », — говорили они.

На фото, сделанных коллегами ночью, видно, что некоторых сотрудников предприятия вывели с их смен и посадили в автобус. Люди сидели молча, на их лицах — шок и переживания. На одну из женщин падал свет от экрана смартфона — видимо, читала новости или хотела связаться с близкими. Были и те, кто пытался оказать любую посильную помощь: из здания вышла женщина в форме охраны и подошла, как пишет 74.RU, к молчаливым мужчинам: «Ребята? Никому из вас не плохо? Есть те, кому плохо?»

+1

«Мы на ночную смену приехали, а нас домой отправили»

Всю ночь в воздухе витал запах валерьянки или корвалола. Пятерых пострадавших отправили в больницу. В два часа ночи губернатор Алексей Текслер сообщил, что в очаге пожара произошел еще один взрыв . На место приехало еще больше машин спецслужб и представителей силовых ведомств.

Около трех часов ночи 74.RU со ссылкой на ТАСС написали, что число погибших возросло до семи человек. В это время около предприятия оставались рабочие, которые обсуждали между собой, кто и где застал взрыв, хотя почти все их коллеги уже разошлись.

«Мы на ночную смену приехали, а нас домой отправили. Никого не пускают, вот люди и разошлись, — делались с корреспондентами 74.RU одна из сотрудниц завода. — Кто зайти успел, рванул обратно».

«Домой ехать, что ли? Так все равно не усну. А в кровати просто так лежать…» — отмахивался от предложений уехать один из рабочих.

Число погибших увеличилось

В четыре часа утра губернатор Алексей Текслер сообщил, что пожарные ликвидировали открытый огонь и начали проливку места. Сразу после этого спасатели должны были приступить к разбору завалов. К этому времени число погибших возросло до девяти человек , о чем глава Челябинской области сообщил в соцсетях. Пострадавших пятеро.

Ночью некоторым пострадавшим оказали помощь на месте Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести, — уточнял губернатор. — Еще раз подчеркну: родным и близким погибших, пострадавшим будет оказана помощь и поддержка . В том числе психологическая. Соответствующая работа организована».

Соболезнования и панихиды

В 04:18 журналисты 74.RU написали, что жители соседних домов начали расходиться, но спецслужбы продолжали свою работу на месте.



Утром 23 октября челябинские чиновники выразили свои соболезнования семьям погибших. В пабликах Копейска жители публикуют слова соболезнования. В храмах проходили панихиды по погибшим.

«Нет слов. Нет сил. Случилась беда в нашем Копейске. Каждый копейчанин сегодня соболезнует близким погибших земляков. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написала глава Копейского округа Светлана Логанова на своей странице во «Вконтакте».

Взрывная волна задела СНТ

Стекло разлетелось на осколки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU Взрыв, отмечают корреспонденты 74.RU, нанес ущерб и садовым товариществам, расположенным недалеко от предприятия. Дачный сезон закончился, поэтому на участках немноголюдно, объясняют коллеги, но кто-то живет там круглый год. Ночью из-за взрывной волны в некоторых домах повыбивало окна. Одна из местных с мужем ночевала в машине — только под утро они вернулись домой.

19 пострадавших

Челябинский следком возбудил уголовное дело из-за взрыва на предприятии. По данным следователей, трагедия случилась из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По последним данным, 10 человек погибли, 19 пострадали, местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется . Все пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.