На улицах водопады, трассы затоплены: что происходит в Сочи. Кадры

На улицах водопады, трассы затоплены: что происходит в Сочи. Кадры

Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение

219
Коммунальщики устраняют последствия дождя | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUКоммунальщики устраняют последствия дождя | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Коммунальщики устраняют последствия дождя

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Ночью в Сочи прошли сильные ливни. Улицы города оказались подтоплены, а машины буквально плывут по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

В пятницу утром сильный ливень затопил улицы Хосты, а река вышла из берегов. Жители делятся кадрами в соцсетях, на которых видно, что машины буквально плывут по дорогам, на улицах образовались водопады, а сильный напор воды практически смывает припаркованные автомобили.

Дождь шел с часу ночи до 7 утра по местному времени

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Также затоплены подъезды жилых домов. По словам очевидцев Telegram-канала «ЧП Сочи», ливень продолжался с часу ночи до семи утра по местному времени.

Из-за сильного ливня затопило подъезды жилых домов

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Федеральная трасса А-147 в районе поселка Вардане близ Сочи оказалась перекрыта из-за подтопления, вызванного сильными дождями.

Из-за подтопления перекрыта федеральная трасса А-147

Источник:

ДТП Сочи / Telegram

«Из-за обильных осадков подтопило часть федеральной дороги. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, участок перекрыт», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Нашим коллегам из SOCHI1.RU сообщили в пресс-службе мэрии, что сейчас все городские системы функционируют штатно. Локальные подтопления дорог и территорий, а также последствия непогоды оперативно ликвидируются коммунальными и дорожными службами.

Накануне сочинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. На участке Магри — Веселое предупреждают об опасности формирования смерчей над морем.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Наводнение Ливень Дорога Сочи Погода
