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Происшествия Кто искалечил модель в Дубае Подробности «Я боюсь за свою семью»: мать искалеченной модели Ковальчук заявила об угрозах

«Я боюсь за свою семью»: мать искалеченной модели Ковальчук заявила об угрозах

По словам женщины, ей шлют анонимки

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1 комментарий
Сейчас Мария Ковальчук находится в Норвегии, мать увезла ее сюда для большей безопасности | Источник: «Осторожно, Собчак!» / YouTubeСейчас Мария Ковальчук находится в Норвегии, мать увезла ее сюда для большей безопасности | Источник: «Осторожно, Собчак!» / YouTube

Сейчас Мария Ковальчук находится в Норвегии, мать увезла ее сюда для большей безопасности

Источник:

«Осторожно, Собчак!» / YouTube

Мать onlyfans-модели Марии Ковальчук, которую в марте этого года нашли едва живой на обочине дороги в Дубае, начала бояться за всю свою семью. По словам женщины, страх появился из-за того, что ей начали присылать сообщения с угрозами. В поисках убежища она вместе с дочерью уехала в Норвегию, но авторы анонимок, по ее словам, обещают найти их и там.

— Проснувшись утром, я беру телефон, открываю Telegram, где сообщение (это сообщение было исчезающим, как я потом поняла), в котором написано: «Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь». У меня земля ушла из-под ног, — рассказала Анна Ковальчук в разговоре с «Осторожно Media».

Женщина подозревает, что сообщения ей присылают те же люди, что искалечили ее дочь.

— Я боюсь за своего отца, который в возрасте, я боюсь за свою семью, — причитает Анна. — Эти люди, у которых безумное количество денег и которые деньгами всё мерят, для них нет человека, нет человечности. Мне страшно.

Впрочем, безответно терпеть угрозы Анна не стала. По ее словам, она обратилась в полицию Норвегии, и там пообещали защитить ее семью.

— Как только я позвонила, сразу полиция приехала просто моментально. Они увидели фотографии головы Марии, они увидели медикал репорт (медицинское заключение. — Прим. ред.), и по тому, как они отнеслись, они нас защитят, — уверена женщина.

При этом дубайские полицейские, по рассказам Анны, относились к ней совершенно по-другому: были очень агрессивными, давили. В том числе из-за такого отношения она и решила уехать подальше от того места, где с ее дочерью произошла трагедия.

— Действительно была опасность и агрессия. И нам было опасно, — признаётся Анна. — Я не оставляла ее ни на минуту. Я даже когда уходила в магазин, который находился в больнице, я сообщала медсестрам и просила никого к ней не пускать. [Говорила], что у нее есть адвокат, у нее есть я, никого к ней не пускать, пока я не приду.

Мария, придя в себя, дала интервью Ксении Собчак, в котором заявила, что во всем, что с ней произошло, виновата компания молодых мажоров — детей из обеспеченных семей. Якобы они сперва домогались ее, потом загнали на стройку, оглушили и скинули. Однако один из молодых людей, чье имя упомянула пострадавшая, заявил, что всё было немного не так, и озвучил свою версию произошедшего.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мария Ковальчук Дубай Норвегия Девушка Модель Onlyfans
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Комментарии
1
Гость
1 час
Так в прошлой статье уже написали что они нанюхались стирального порошка, а она убежала тусить на улицу, поела мороженку, много раз пыталась залезть на стройку и после удачного штурма, не помня себя от эйфории сиганула вниз от сторожей. Чего теперь то? Даже в Турции дело не открывали, а у нас шумиха.
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