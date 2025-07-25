«Я боюсь за свою семью»: мать искалеченной модели Ковальчук заявила об угрозах

Сейчас Мария Ковальчук находится в Норвегии, мать увезла ее сюда для большей безопасности Источник: «Осторожно, Собчак!» / YouTube

Мать onlyfans-модели Марии Ковальчук, которую в марте этого года нашли едва живой на обочине дороги в Дубае, начала бояться за всю свою семью. По словам женщины, страх появился из-за того, что ей начали присылать сообщения с угрозами. В поисках убежища она вместе с дочерью уехала в Норвегию, но авторы анонимок, по ее словам, обещают найти их и там.

— Проснувшись утром, я беру телефон, открываю Telegram, где сообщение (это сообщение было исчезающим, как я потом поняла), в котором написано: «Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь». У меня земля ушла из-под ног, — рассказала Анна Ковальчук в разговоре с «Осторожно Media».

Женщина подозревает, что сообщения ей присылают те же люди, что искалечили ее дочь.

— Я боюсь за своего отца, который в возрасте, я боюсь за свою семью, — причитает Анна. — Эти люди, у которых безумное количество денег и которые деньгами всё мерят, для них нет человека, нет человечности. Мне страшно.

Впрочем, безответно терпеть угрозы Анна не стала. По ее словам, она обратилась в полицию Норвегии, и там пообещали защитить ее семью.

— Как только я позвонила, сразу полиция приехала просто моментально. Они увидели фотографии головы Марии, они увидели медикал репорт (медицинское заключение. — Прим. ред.), и по тому, как они отнеслись, они нас защитят, — уверена женщина.

При этом дубайские полицейские, по рассказам Анны, относились к ней совершенно по-другому: были очень агрессивными, давили. В том числе из-за такого отношения она и решила уехать подальше от того места, где с ее дочерью произошла трагедия.

— Действительно была опасность и агрессия. И нам было опасно, — признаётся Анна. — Я не оставляла ее ни на минуту. Я даже когда уходила в магазин, который находился в больнице, я сообщала медсестрам и просила никого к ней не пускать. [Говорила], что у нее есть адвокат, у нее есть я, никого к ней не пускать, пока я не приду.