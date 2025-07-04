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Происшествия «Машины реанимации и скорая»: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека. Видео

«Машины реанимации и скорая»: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека. Видео

Появились подробности аварии

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В ДТП в Ярославле пострадало четыре человека | Источник: читатель 76.RUВ ДТП в Ярославле пострадало четыре человека | Источник: читатель 76.RU

В ДТП в Ярославле пострадало четыре человека

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле в аварии пострадали четыре человека. Авария произошла в 22:40 3 июля на проспекте Октября, в районе дома № 79.

«На проспекте Октября жесткая авария. Две машины реанимации и еще одна скорая проехала в сторону ДТП. Кого-то грузят на носилки», — рассказала читательница 76.RU.

Видео с места происшествия

Источник:

читатель 76.RU

В полиции сообщили, что участником ДТП стал один автомобиль Mitsubishi, который врезался в железобетонную опору.

«За рулем автомобиля находился 20-летний водитель. В результате аварии пострадали четыре пассажира — три 19-летние девушки и 20-летний парень», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, двоих девушек и парня госпитализировали. Еще одной пострадавшей госпитализация не потребовалась.

Напомним, днем 30 июня на Московском проспекте у автовокзала столкнулись «Фольксваген» и «Ниссан». Один из автомобилей вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой легковушкой. В ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена». Она была доставлена в больницу. В сетях опубликовали видео аварии с уличной камеры.

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