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Происшествия В Ярославле из-за ДТП образовались многокилометровые пробки. Фото

В Ярославле из-за ДТП образовались многокилометровые пробки. Фото

Подробности аварий

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6 комментариев
На Московском проспекте образовалась пробка из-за ДТП | Источник: «Подслушано в Ярославле» / T.meНа Московском проспекте образовалась пробка из-за ДТП | Источник: «Подслушано в Ярославле» / T.me

На Московском проспекте образовалась пробка из-за ДТП

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / T.me

Днем 30 июня в Ярославле случилось два крупных ДТП. Одно из них — на Московском проспекте возле автовокзала. Из-за столкновения двух легковушек образовалась огромная пробка.

«В 12:25 стакнулись „Фольксваген“ и „Ниссан“. Пассажир „Фольксвагена“ доставлена в медицинское учреждение», — уточнили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Судя по данным на «Яндекс.Картах», транспортный затор из-за ДТП растянулся от центра до Автовокзала.

Пробка растянулась на много километров | Источник: «Яндекс Карты»Пробка растянулась на много километров | Источник: «Яндекс Карты»

Пробка растянулась на много километров

Источник:

«Яндекс Карты»

Второе ДТП произошло у Ярославского моторного завода на проспекте Октября. Столкнулись два автомобиля — «Лада» и «Лада-Нива». Как уточнили 76.RU в полиции, в происшествии никто не пострадал.

Кадры с места ДТП у «ЯМЗ» | Источник: читатель 76.RUКадры с места ДТП у «ЯМЗ» | Источник: читатель 76.RU

Кадры с места ДТП у «ЯМЗ»

Источник:

читатель 76.RU

Массовое ДТП произошло в 11:20 и затруднило движение на проспекте Октября. К 15:00 затор был устранен.

Кстати, утром 30 июня ярославцы сообщали о многокилометровых пробках. Серьезные заторы образовались на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе, а также на центральных улицах — Первомайской, Советской, Республиканской, Богоявленской площади и частично Октябрьской. О причинах утреннего коллапса — в нашем материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
39 минут
На дорогах бардак.. ГИБДД вообще не присуттсвует
Гость
38 минут
через сколько часов приехала скорая и ГАИ?
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