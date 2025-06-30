В Ярославле из-за ДТП образовались многокилометровые пробки. Фото

На Московском проспекте образовалась пробка из-за ДТП Источник: «Подслушано в Ярославле» / T.me

Днем 30 июня в Ярославле случилось два крупных ДТП. Одно из них — на Московском проспекте возле автовокзала. Из-за столкновения двух легковушек образовалась огромная пробка.

«В 12:25 стакнулись „Фольксваген“ и „Ниссан“. Пассажир „Фольксвагена“ доставлена в медицинское учреждение», — уточнили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Судя по данным на «Яндекс.Картах», транспортный затор из-за ДТП растянулся от центра до Автовокзала.

Пробка растянулась на много километров Источник: «Яндекс Карты»

Второе ДТП произошло у Ярославского моторного завода на проспекте Октября. Столкнулись два автомобиля — «Лада» и «Лада-Нива». Как уточнили 76.RU в полиции, в происшествии никто не пострадал.

Кадры с места ДТП у «ЯМЗ» Источник: читатель 76.RU

Массовое ДТП произошло в 11:20 и затруднило движение на проспекте Октября. К 15:00 затор был устранен.