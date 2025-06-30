НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

южн.

 731мм 77%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,53
EUR 92,27
Экс-депутат поджёг ресторан
Афиша на 30 июня
Загорелся троллейбус. Видео
Как провести лето в Ярославле
Построят медучреждение
Блогер пошла работать на завод
Проблемная дорога в Ярославле
Священник разбился в ДТП
Отменят льготный проезд
Телезвезда с редкой болезнью
Происшествия Подробности Легковушка вылетела на встречку: появились кадры с моментом ДТП в Ярославле

Легковушка вылетела на встречку: появились кадры с моментом ДТП в Ярославле

Из-за аварии город сковали пробки

501
2 комментария
Опубликовали видео с моментом ДТП на Московском проспекте | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.meОпубликовали видео с моментом ДТП на Московском проспекте | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Опубликовали видео с моментом ДТП на Московском проспекте

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Появились кадры с моментом ДТП на Московском проспекте. Днем 30 июня у Автовокзала столкнулись «Фольксваген» и «Ниссан».

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, автомобиль, ехавший в сторону центра, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Видео с моментом ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Как ранее 76.RU уточнили в полиции, в ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена». Она доставлена в больницу.

Из-за ДТП на Московском проспекте образовалась многокилометровая пробка. Судя по данным на «Яндекс Картах», транспортный затор из-за ДТП растянулся от центра до Автовокзала.

Пробка растянулась на много километров | Источник: «Яндекс Карты»Пробка растянулась на много километров | Источник: «Яндекс Карты»

Пробка растянулась на много километров

Источник:

«Яндекс Карты»

Машины смяло в груду металла | Источник: «Жесть Яросласль» / T.meМашины смяло в груду металла | Источник: «Жесть Яросласль» / T.me

Машины смяло в груду металла

Источник:

«Жесть Яросласль» / T.me

«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — предупредили в Госавтоинспекции.

Утром 30 июня в Ярославле также случилась массовое ДТП у Ярославского шинного завода. Там столкнулись два автомобиля «Лада» и «Лада-Нива». К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в центре Ярославля загорелся троллейбус. ЧП случилось на Волковской площади. Черный дым охватил всю улицу. Из-за происшествия в центре также образовалась длинная пробка. На улице Ушинского было не проехать.

А вы сегодня застали пробки в городе?

Да
Нет
Не выходил(а) сегодня из дома
Я в отпуске в другом городе
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Пробка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
20 минут
Виновник аварии явно устроил гонки на перекрестке. Западло ему было пропустить вперед машину справа. Ему надо посетить психиатра.
Гость
2 минуты
По моему таких надо прав лишать пожизненно!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление