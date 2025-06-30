Легковушка вылетела на встречку: появились кадры с моментом ДТП в Ярославле

Опубликовали видео с моментом ДТП на Московском проспекте Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Появились кадры с моментом ДТП на Московском проспекте. Днем 30 июня у Автовокзала столкнулись «Фольксваген» и «Ниссан».

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, автомобиль, ехавший в сторону центра, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Видео с моментом ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Как ранее 76.RU уточнили в полиции, в ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена». Она доставлена в больницу.

Из-за ДТП на Московском проспекте образовалась многокилометровая пробка. Судя по данным на «Яндекс Картах», транспортный затор из-за ДТП растянулся от центра до Автовокзала.

Пробка растянулась на много километров Источник: «Яндекс Карты»

Машины смяло в груду металла Источник: «Жесть Яросласль» / T.me

«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — предупредили в Госавтоинспекции.

Утром 30 июня в Ярославле также случилась массовое ДТП у Ярославского шинного завода. Там столкнулись два автомобиля «Лада» и «Лада-Нива». К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в центре Ярославля загорелся троллейбус. ЧП случилось на Волковской площади. Черный дым охватил всю улицу. Из-за происшествия в центре также образовалась длинная пробка. На улице Ушинского было не проехать.