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Происшествия В Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

В Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

За рулем автомобиля, выехавшего на встречку, был 70-летний водитель

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11 комментариев
В Ярославской области погибли двое | Источник: Прокуратура Ярославской области / Vk.comВ Ярославской области погибли двое | Источник: Прокуратура Ярославской области / Vk.com

В Ярославской области погибли двое

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Vk.com

В Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека, включая 10-летнюю девочку. 9 июня 70-летний водитель автомобиля «Хёндэ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд».

Авария произошла на 134-м км автодороги Углич — Некоуз — Брейтово.

«В результате ДТП 43-летний водитель и 10-летняя пассажирка автомобиля „Форд“ от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пассажиры «Форда»: 39-летняя женщина, девочка трех лет, а также водитель «Хёндэ» госпитализированы.

На место работают сотрудники органов

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Передняя часть машины разлетелась на части | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramПередняя часть машины разлетелась на части | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Передняя часть машины разлетелась на части

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

После инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Авария произошла в Мышкинском районе | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramАвария произошла в Мышкинском районе | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Авария произошла в Мышкинском районе

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло 8 июня в Ярославском районе. В аварии погибли четыре человека, еще трое пострадали.

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корреспондент
Авария ДТП
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Комментарии
11
Гость
3 часа
70 лет,а ума так и нет
Гость
2 часа
Ограничения по возрасту должны быть, права только с 25 до 60 лет
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