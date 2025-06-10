В Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

В Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека, включая 10-летнюю девочку. 9 июня 70-летний водитель автомобиля «Хёндэ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд».
Авария произошла на 134-м км автодороги Углич — Некоуз — Брейтово.
«В результате ДТП 43-летний водитель и 10-летняя пассажирка автомобиля „Форд“ от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Пассажиры «Форда»: 39-летняя женщина, девочка трех лет, а также водитель «Хёндэ» госпитализированы.
После инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.
«Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло 8 июня в Ярославском районе. В аварии погибли четыре человека, еще трое пострадали.