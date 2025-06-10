В Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

В Ярославской области погибли двое Источник: Прокуратура Ярославской области / Vk.com











В Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека, включая 10-летнюю девочку. 9 июня 70-летний водитель автомобиля «Хёндэ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд».

Авария произошла на 134-м км автодороги Углич — Некоуз — Брейтово.

«В результате ДТП 43-летний водитель и 10-летняя пассажирка автомобиля „Форд“ от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.



Пассажиры «Форда»: 39-летняя женщина, девочка трех лет, а также водитель «Хёндэ» госпитализированы.

На место работают сотрудники органов Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Передняя часть машины разлетелась на части Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











После инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Авария произошла в Мышкинском районе Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram









