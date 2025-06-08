Четверо погибли, трое в больнице: подробности смертельного ДТП под Ярославлем

В ГИБДД по Ярославской области сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло 8 июня в Ярославском районе. В аварии погибло четыре человека, еще трое пострадали.
«По предварительной информации, 73-летний водитель, управляя автомобилем „Нива Шевроле“, при движении в сторону Ярославля выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем „Мерседес“, за рулем которого находился 50-летний мужчина», — сообщил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Александр Иереев.
В Госавтоинспекции уточнили, что четверо погибших скончались на месте аварии. Троих пострадавших увезли в больницу.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, ДТП произошло 8 июня в 11:50 на 13-м километре автодороги Ярославль — Любим в Ярославском районе. Из-за аварии растянулась огромная пробка в районе деревни Григорьевское. В сетях опубликовали фото и видео с места происшествия.