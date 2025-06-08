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Происшествия Четверо погибли, трое в больнице: подробности смертельного ДТП под Ярославлем

Четверо погибли, трое в больнице: подробности смертельного ДТП под Ярославлем

Комментарий Госавтоинспекции

12 888
15 комментариев
Сообщили подробности смертельного ДТП под Ярославлем | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramСообщили подробности смертельного ДТП под Ярославлем | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сообщили подробности смертельного ДТП под Ярославлем

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ГИБДД по Ярославской области сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло 8 июня в Ярославском районе. В аварии погибло четыре человека, еще трое пострадали.

«По предварительной информации, 73-летний водитель, управляя автомобилем „Нива Шевроле“, при движении в сторону Ярославля выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем „Мерседес“, за рулем которого находился 50-летний мужчина», — сообщил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Александр Иереев.

В Госавтоинспекции уточнили, что четверо погибших скончались на месте аварии. Троих пострадавших увезли в больницу.

Комментарий ГИБДД

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ДТП произошло 8 июня в 11:50 на 13-м километре автодороги Ярославль — Любим в Ярославском районе. Из-за аварии растянулась огромная пробка в районе деревни Григорьевское. В сетях опубликовали фото и видео с места происшествия.

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Комментарии
15
Гость
8 июня, 21:25
Жалко погибших и пострадавших в аварии. Дорога там хорошая после ремонта, но довольно узкая. Если на секунду потерять бдительность, то на высокой скорости беды не избежать. Так что на таких дорогах лучше не отвлекаться от дороги и не превышать скорость.
Гость
9 июня, 08:34
8 июня - это выходной. Водители могут быть в небольшом опьянении. Вот поэтому надо проверки делать не поздно вечером. Проверки в последний выходной надо делать с утра, т.к. люди возвращаются домой, а они еще не протрезвели. Я уже писала про своих соседей на даче в деревне Коркино Г-Ямского района.
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