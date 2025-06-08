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Происшествия В ДТП погибли четыре человека: под Ярославлем растянулась огромная пробка из-за аварии

В ДТП погибли четыре человека: под Ярославлем растянулась огромная пробка из-за аварии

Что известно на данный момент. Видео

13 865
23 комментария
В ДТП под Ярославлем погибло четыре человека | Источник: Евгения КорегинаВ ДТП под Ярославлем погибло четыре человека | Источник: Евгения Корегина

В ДТП под Ярославлем погибло четыре человека

Источник:

Евгения Корегина

Четыре человека погибло в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 8 июня в 11:50 на 13-м километре автодороги Ярославль — Любим в Ярославском районе.

Произошло ДТП с участием автомобилей «Мерседес» и «Шевроле». По предварительным данным в результате столкновения погибли четыре человека, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Информация уточняется.

Машины сильно помяты

Источник:

читатель 76.RU

На кадрах, выложенных в соцсетях, видно, что столкнувшиеся машины сильно помяты. Рядом с одной из них стоят носилки с человеком.

Кадры с места аварии

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Автомобилисты сообщают об огромной пробке, которая образовалась в районе деревни Григорьевское, рядом с местом ДТП.

Перед местом ДТП растянулась полуторакилометровая пробка | Источник: Яндекс. КартыПеред местом ДТП растянулась полуторакилометровая пробка | Источник: Яндекс. Карты

Перед местом ДТП растянулась полуторакилометровая пробка

Источник:

Яндекс. Карты

«Уехала машина реанимации, пожарные „буханки“ стоят, машины ДПС», — сообщила читательница сайта 76.RU Анастасия Леонова.

На дороге образовалась большая пробка | Источник: Анастасия ЛеоноваНа дороге образовалась большая пробка | Источник: Анастасия Леонова

На дороге образовалась большая пробка

Источник:

Анастасия Леонова

Напомним, 5 июня во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП, в котором пострадали двое мальчиков — 17 и 7 лет. Происшествие случилось около семи часов вечера. Дети на квадроцикле влетели в грузовик.

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Комментарии
23
Гость
8 июня, 15:42
Мы живем рядом. На этом повороте это далеко не первая авария. Там большой отрезок непросматриваемый, но все равно идут на обгон. Печально, что из-за лихачей, выезжающих на встречку страдают те, кто ехал по своей полосе...
Гость
8 июня, 14:26
Не гоняйте. Едьте на круизе 90.
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