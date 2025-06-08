В ДТП погибли четыре человека: под Ярославлем растянулась огромная пробка из-за аварии

Четыре человека погибло в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 8 июня в 11:50 на 13-м километре автодороги Ярославль — Любим в Ярославском районе.
Произошло ДТП с участием автомобилей «Мерседес» и «Шевроле». По предварительным данным в результате столкновения погибли четыре человека, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Информация уточняется.
На кадрах, выложенных в соцсетях, видно, что столкнувшиеся машины сильно помяты. Рядом с одной из них стоят носилки с человеком.
Автомобилисты сообщают об огромной пробке, которая образовалась в районе деревни Григорьевское, рядом с местом ДТП.
«Уехала машина реанимации, пожарные „буханки“ стоят, машины ДПС», — сообщила читательница сайта 76.RU Анастасия Леонова.
Напомним, 5 июня во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП, в котором пострадали двое мальчиков — 17 и 7 лет. Происшествие случилось около семи часов вечера. Дети на квадроцикле влетели в грузовик.