В ДТП погибли четыре человека: под Ярославлем растянулась огромная пробка из-за аварии

В ДТП под Ярославлем погибло четыре человека Источник: Евгения Корегина











Четыре человека погибло в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 8 июня в 11:50 на 13-м километре автодороги Ярославль — Любим в Ярославском районе.

Произошло ДТП с участием автомобилей «Мерседес» и «Шевроле». По предварительным данным в результате столкновения погибли четыре человека, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Информация уточняется.

Машины сильно помяты Источник: читатель 76.RU

На кадрах, выложенных в соцсетях, видно, что столкнувшиеся машины сильно помяты. Рядом с одной из них стоят носилки с человеком.

Кадры с места аварии Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Автомобилисты сообщают об огромной пробке, которая образовалась в районе деревни Григорьевское, рядом с местом ДТП.

Перед местом ДТП растянулась полуторакилометровая пробка Источник: Яндекс. Карты











«Уехала машина реанимации, пожарные „буханки“ стоят, машины ДПС», — сообщила читательница сайта 76.RU Анастасия Леонова.

На дороге образовалась большая пробка Источник: Анастасия Леонова









