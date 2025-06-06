Влетели на квадроцикле в КАМАЗ: в Ярославле двое детей пострадали в ДТП с грузовиком

5 июня во Фрунзенском районе Ярославля на улице Сусанина у дома № 5 произошло ДТП, в котором пострадали двое мальчиков — 17 и 7 лет. Происшествие случилось около семи часов вечера.
«По предварительной информации 7-летний молодой человек, управляя квадроциклом, произвел наезд на стоящий автомобиль КАМАЗ», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
В результате ДТП пострадал не только мальчик, который управлял квадроциклом, но и его 17-летний пассажир. Их госпитализировали.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УМВД по Ярославской области.
В полиции обратились к родителям и напомнили, что передвижение на питбайках и квадроциклах по дорогам общего пользования строго запрещено.
«Не допускайте несовершеннолетних до управления спортивным инвентарем или транспортными средствами, исключите возможность свободного доступа к ключам. Управление транспортными средствами без соответствующих знаний и навыков может привести к трагическим последствиям», — дополнили в УМВД по Ярославской области.
Ранее в Ярославле взыскали компенсацию за простой трамваев с девушки-водителя, которая заблокировала пути своим автомобилем.