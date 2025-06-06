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Происшествия Влетели на квадроцикле в КАМАЗ: в Ярославле двое детей пострадали в ДТП с грузовиком

Влетели на квадроцикле в КАМАЗ: в Ярославле двое детей пострадали в ДТП с грузовиком

Они катались на квадроцикле

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34 комментария
В Ярославле двое несовершеннолетних госпитализированы | Источник: УМВД по Ярославской области В Ярославле двое несовершеннолетних госпитализированы | Источник: УМВД по Ярославской области

В Ярославле двое несовершеннолетних госпитализированы

Источник:

УМВД по Ярославской области

5 июня во Фрунзенском районе Ярославля на улице Сусанина у дома № 5 произошло ДТП, в котором пострадали двое мальчиков — 17 и 7 лет. Происшествие случилось около семи часов вечера.

«По предварительной информации 7-летний молодой человек, управляя квадроциклом, произвел наезд на стоящий автомобиль КАМАЗ», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В результате ДТП пострадал не только мальчик, который управлял квадроциклом, но и его 17-летний пассажир. Их госпитализировали.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УМВД по Ярославской области.

В полиции обратились к родителям и напомнили, что передвижение на питбайках и квадроциклах по дорогам общего пользования строго запрещено.

«Не допускайте несовершеннолетних до управления спортивным инвентарем или транспортными средствами, исключите возможность свободного доступа к ключам. Управление транспортными средствами без соответствующих знаний и навыков может привести к трагическим последствиям», — дополнили в УМВД по Ярославской области.

Ранее в Ярославле взыскали компенсацию за простой трамваев с девушки-водителя, которая заблокировала пути своим автомобилем.

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Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП КАМАЗ Полиция
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Комментарии
36
Гость
1 час
Теперь вспомните случай прошлогодний, когда также катались и в результате погибли сами и еще невиновная девушка. Все еще кто-то уверен, что виноват водитель легкового автомобиля? Безмозглость родителей приводит к трагедии своих и чужих детей и совершенно посторонних людей. За подобное отношение и попустительство в отношении собственных детей, надо лишать родительских прав. А у нас органы только могут у несчастных родителей и финансовыми проблемами отбирать детей. Когда есть достаток и подобные случаи что-то органы опеки и прокуратуры никак не возбуждаются!
Гость
39 минут
Однозначно водила КАМАЗа виноват! Паркуется не знамо как)
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