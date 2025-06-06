Влетели на квадроцикле в КАМАЗ: в Ярославле двое детей пострадали в ДТП с грузовиком

В Ярославле двое несовершеннолетних госпитализированы Источник: УМВД по Ярославской области











5 июня во Фрунзенском районе Ярославля на улице Сусанина у дома № 5 произошло ДТП, в котором пострадали двое мальчиков — 17 и 7 лет. Происшествие случилось около семи часов вечера.

«По предварительной информации 7-летний молодой человек, управляя квадроциклом, произвел наезд на стоящий автомобиль КАМАЗ», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В результате ДТП пострадал не только мальчик, который управлял квадроциклом, но и его 17-летний пассажир. Их госпитализировали.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УМВД по Ярославской области.

В полиции обратились к родителям и напомнили, что передвижение на питбайках и квадроциклах по дорогам общего пользования строго запрещено.