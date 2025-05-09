Экс-прокурор Ярославской области пострадал при атаке БПЛА на здание белгородского правительства

«В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно», — сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, Александр Лоренц покинул пост прокурора Ярославской области в августе 2024 года, проработав на этом месте полтора года. До этого он работал в Ставропольском крае.

Через несколько дней после ухода Лоренца из ярославской прокуратуры появилась информация, что он стал заместителем губернатора Белгородской области. В октябре он подписал контракт с Минобороны РФ и вступил в отряд « Барс-Белгород », который занимается борьбой с беспилотниками, диверсионно-разведывательными группами, обеспечением режима контртеррористической операции.

Александр Лоренц родился в Казахстане в 1969 году. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности «юриспруденция». Параллельно учебе, в 1994 году, устроился на работу в прокуратуру: начинал с должности стажера-помощника прокурора Ленинского района Кокшетауской области, затем перевелся в Омскую область. Прошел путь от помощника прокурора района до первого заместителя прокурора области. В октябре 2019 года Лоренц был назначен прокурором Ставрополья, где проработал до августа 2022 года. В Ярославской области он трудился с декабря 2022-го по август 2024-го.

При нем прокуратура инициировала много проверок: по делу о мошенничестве с уборкой снега в Ярославле, громком ДТП с автобусом в Рыбинске. Под его руководством ведомство чаще обращало внимание на соблюдение условий жилищных прав граждан: боролось за переселение ярославцев из ветхого жилья.