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Происшествия Спецоперация на Украине Экс-прокурор Ярославской области пострадал при атаке БПЛА на здание белгородского правительства

Экс-прокурор Ярославской области пострадал при атаке БПЛА на здание белгородского правительства

О состоянии Александра Лоренца рассказал губернатор Гладков

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Александр Лоренц пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области | Источник: Минобороны РФ / Telegram, Настоящий Гладков / TelegramАлександр Лоренц пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области | Источник: Минобороны РФ / Telegram, Настоящий Гладков / Telegram

Александр Лоренц пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Источник:

Минобороны РФ / Telegram, Настоящий Гладков / Telegram

Экс-прокурор Ярославской области, а сейчас заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц пострадал утром 9 мая во время атаки БПЛА на здание белгородского правительства.

«В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно», — сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Акубаротравма — это повреждение структур среднего и внутреннего уха вследствие одномоментного воздействия резкого перепада давления окружающей среды и звука высокой интенсивности.

Кроме Лоренца травму получил сотрудник Росгвардии — у него осколочное ранение бедра. Пострадавшего доставили в госпиталь, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Беспилотник влетел в здание белгородского правительства 9 мая

Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Напомним, Александр Лоренц покинул пост прокурора Ярославской области в августе 2024 года, проработав на этом месте полтора года. До этого он работал в Ставропольском крае.

Через несколько дней после ухода Лоренца из ярославской прокуратуры появилась информация, что он стал заместителем губернатора Белгородской области. В октябре он подписал контракт с Минобороны РФ и вступил в отряд «Барс-Белгород», который занимается борьбой с беспилотниками, диверсионно-разведывательными группами, обеспечением режима контртеррористической операции.

Александр Лоренц родился в Казахстане в 1969 году. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности «юриспруденция». Параллельно учебе, в 1994 году, устроился на работу в прокуратуру: начинал с должности стажера-помощника прокурора Ленинского района Кокшетауской области, затем перевелся в Омскую область. Прошел путь от помощника прокурора района до первого заместителя прокурора области. В октябре 2019 года Лоренц был назначен прокурором Ставрополья, где проработал до августа 2022 года. В Ярославской области он трудился с декабря 2022-го по август 2024-го.

При нем прокуратура инициировала много проверок: по делу о мошенничестве с уборкой снега в Ярославле, громком ДТП с автобусом в Рыбинске. Под его руководством ведомство чаще обращало внимание на соблюдение условий жилищных прав граждан: боролось за переселение ярославцев из ветхого жилья.

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Александр Лоренц Прокуратура БПЛА
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