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БПЛА атаковали Москву перед перемирием, которое объявил Путин. Самолеты перенаправляют прямо в воздухе

На улицу в Подмосковье упали обломки БПЛА

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5 комментариев
Очевидцы сняли происходящее на видео | Источник: ЧП / Москва / TelegramОчевидцы сняли происходящее на видео | Источник: ЧП / Москва / Telegram

Очевидцы сняли происходящее на видео

Источник:

ЧП / Москва / Telegram

Сегодня вечером, 6 мая, Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего сбили три БПЛА, на месте падения обломков работают экстренные службы. Атака повлияла на работу московских аэропортов: некоторые рейсы задерживают, а другие перенаправляют прямо в воздухе.

Источник:

ЧП / Москва / Telegram

В столичном аэропорту Жуковский ввели план «Ковер». Воздушная гавань временно не отправляла и не принимала самолеты, сообщили в аэропорту.

«Воздушное пространство было закрыто, сейчас всё хорошо», — сообщили на горячей линии Жуковского.

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:19 мск. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Рейс «Победы» Аланья — Москва прямо во время полета перенаправили в аэропорт Саратова, рассказал пассажир Telegram-каналу «Осторожно, новости». То же самое произошло и с рейсом Махачкала — Москва, самолет посадили в Казани. Telegram-канал отмечает, что еще минимум пять самолетов совершили вынужденную посадку.

Многие пассажиры застряли в московских аэропортах. Наш читатель рассказал, что в Домодедово рейсы задерживают на три часа.

Источник: читатель E1.RU Источник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Небо закрыли также в районе аэропортов Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщили в Росавиации. В результате этого самолеты делают огромные крюки и улетают на дополнительные круги, облетая масштабный закрытый участок неба над Центральной Россией, это видно на сервисе Flightradar.

Источник: Flightradar24.comИсточник: Flightradar24.com
Источник:

Flightradar24.com

В Подмосковье обнаружили обломки БПЛА. Жители Ногинска сообщили, что слышали грохот.

«Грохот сильный, и непонятно [что это], но птицы ломанулись», — рассказала Дарья в местном чате. Позже на парковке города заметили обломки.

Источник:

Ногинск чат / Telegram

Наши коллеги из MSK.RU рассказывают о происходящем в режиме онлайн.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Президент считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

Зеленский не поддержал эту инициативу и потребовал более длительного перемирия, призвав прекратить боевые действия как минимум на месяц. В Кремле ответили, что необходимо урегулировать ряд важных вопросов, чтобы можно было пойти на такой шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве. Он намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
БПЛА Атака Москва Подмосковье Атака дронов Задержка рейсов
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Комментарии
5
Гость
8 часов
путин объявил перемирье в одностороннем порядке. Наверное устал или запаздываемт эшелон со снарядами от сев.корейских братьев
Гость
8 часов
"Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!"
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