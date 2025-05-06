БПЛА атаковали Москву перед перемирием, которое объявил Путин. Самолеты перенаправляют прямо в воздухе

Сегодня вечером, 6 мая, Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего сбили три БПЛА, на месте падения обломков работают экстренные службы. Атака повлияла на работу московских аэропортов: некоторые рейсы задерживают, а другие перенаправляют прямо в воздухе.
В столичном аэропорту Жуковский ввели план «Ковер». Воздушная гавань временно не отправляла и не принимала самолеты, сообщили в аэропорту.
«Воздушное пространство было закрыто, сейчас всё хорошо», — сообщили на горячей линии Жуковского.
В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:19 мск. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Рейс «Победы» Аланья — Москва прямо во время полета перенаправили в аэропорт Саратова, рассказал пассажир Telegram-каналу «Осторожно, новости». То же самое произошло и с рейсом Махачкала — Москва, самолет посадили в Казани. Telegram-канал отмечает, что еще минимум пять самолетов совершили вынужденную посадку.
Многие пассажиры застряли в московских аэропортах. Наш читатель рассказал, что в Домодедово рейсы задерживают на три часа.
Небо закрыли также в районе аэропортов Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщили в Росавиации. В результате этого самолеты делают огромные крюки и улетают на дополнительные круги, облетая масштабный закрытый участок неба над Центральной Россией, это видно на сервисе Flightradar.
В Подмосковье обнаружили обломки БПЛА. Жители Ногинска сообщили, что слышали грохот.
«Грохот сильный, и непонятно [что это], но птицы ломанулись», — рассказала Дарья в местном чате. Позже на парковке города заметили обломки.
Наши коллеги из MSK.RU рассказывают о происходящем в режиме онлайн.
Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Президент считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
Зеленский не поддержал эту инициативу и потребовал более длительного перемирия, призвав прекратить боевые действия как минимум на месяц. В Кремле ответили, что необходимо урегулировать ряд важных вопросов, чтобы можно было пойти на такой шаг.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве. Он намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.