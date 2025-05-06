БПЛА атаковали Москву перед перемирием, которое объявил Путин. Самолеты перенаправляют прямо в воздухе

Очевидцы сняли происходящее на видео Источник: ЧП / Москва / Telegram











Сегодня вечером, 6 мая, Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего сбили три БПЛА, на месте падения обломков работают экстренные службы. Атака повлияла на работу московских аэропортов: некоторые рейсы задерживают, а другие перенаправляют прямо в воздухе.

Источник: ЧП / Москва / Telegram

В столичном аэропорту Жуковский ввели план «Ковер». Воздушная гавань временно не отправляла и не принимала самолеты, сообщили в аэропорту.

«Воздушное пространство было закрыто, сейчас всё хорошо», — сообщили на горячей линии Жуковского.

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:19 мск. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Рейс «Победы» Аланья — Москва прямо во время полета перенаправили в аэропорт Саратова, рассказал пассажир Telegram-каналу «Осторожно, новости». То же самое произошло и с рейсом Махачкала — Москва, самолет посадили в Казани. Telegram-канал отмечает, что еще минимум пять самолетов совершили вынужденную посадку.

Многие пассажиры застряли в московских аэропортах. Наш читатель рассказал, что в Домодедово рейсы задерживают на три часа.

Источник: читатель E1.RU











Небо закрыли также в районе аэропортов Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля, сообщили в Росавиации. В результате этого самолеты делают огромные крюки и улетают на дополнительные круги, облетая масштабный закрытый участок неба над Центральной Россией, это видно на сервисе Flightradar.

Источник: Flightradar24.com











В Подмосковье обнаружили обломки БПЛА. Жители Ногинска сообщили, что слышали грохот.

«Грохот сильный, и непонятно [что это], но птицы ломанулись», — рассказала Дарья в местном чате. Позже на парковке города заметили обломки.

Источник: Ногинск чат / Telegram

Наши коллеги из MSK.RU рассказывают о происходящем в режиме онлайн.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Президент считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

Зеленский не поддержал эту инициативу и потребовал более длительного перемирия, призвав прекратить боевые действия как минимум на месяц. В Кремле ответили, что необходимо урегулировать ряд важных вопросов, чтобы можно было пойти на такой шаг.