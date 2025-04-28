Семье ярославской туристки, погибшей при ЧП с катером в Дагестане, окажут помощь

В Дагестане перевернулся катер с туристами Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram











Семье погибшей в ЧП в Дагестане ярославны окажут помощь. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов вечером 28 апреля.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Семье будет оказана необходимая поддержка. Пострадавшим уже предоставляется медицинская помощь. На место происшествия сразу же выехали спасатели МЧС Дагестана, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона», — написал у себя в телеграм-канале Сергей Меликов.

Ответственные органы разбираются во всех подробностях произошедшего. В ближайшее время будут установлены причины и приняты меры, чтобы такие трагедии не повторялись. Сергей Меликов глава Республики Дагестан

Напомним, что ЧП в Дагестане случилось около 15:00 28 апреля в Сулакском каньоне в Казбековском районе Дагестана: катер с восемью пассажирами столкнулся со скалой и перевернулся. В это время в лодке находились восемь человек. Трое из них получили травмы разной степени тяжести, один — погиб.

Как уточнили 76.RU в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКА РФ, погибшая — жительница Рыбинска Ярославской области. Ей было 32 года.

После ЧП Махачкалинским следственным отделом на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также в прокуратуре Республики Дагестан организовали проверку по информации об инциденте с лодкой во время экскурсии по Сулакскому каньону.