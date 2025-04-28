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Происшествия Туристка погибла в Дагестане подробности Семье ярославской туристки, погибшей при ЧП с катером в Дагестане, окажут помощь

Семье ярославской туристки, погибшей при ЧП с катером в Дагестане, окажут помощь

С заявлением выступил глава республики

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В Дагестане перевернулся катер с туристами | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / TelegramВ Дагестане перевернулся катер с туристами | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram

В Дагестане перевернулся катер с туристами

Источник:

Прокуратура Республики Дагестан / Telegram

Семье погибшей в ЧП в Дагестане ярославны окажут помощь. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов вечером 28 апреля.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Семье будет оказана необходимая поддержка. Пострадавшим уже предоставляется медицинская помощь. На место происшествия сразу же выехали спасатели МЧС Дагестана, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона», — написал у себя в телеграм-канале Сергей Меликов.

<p>Сергей Меликов</p><p>Сергей Меликов</p>

Ответственные органы разбираются во всех подробностях произошедшего. В ближайшее время будут установлены причины и приняты меры, чтобы такие трагедии не повторялись.

Сергей Меликов

глава Республики Дагестан

Напомним, что ЧП в Дагестане случилось около 15:00 28 апреля в Сулакском каньоне в Казбековском районе Дагестана: катер с восемью пассажирами столкнулся со скалой и перевернулся. В это время в лодке находились восемь человек. Трое из них получили травмы разной степени тяжести, один — погиб.

Как уточнили 76.RU в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКА РФ, погибшая — жительница Рыбинска Ярославской области. Ей было 32 года.

После ЧП Махачкалинским следственным отделом на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также в прокуратуре Республики Дагестан организовали проверку по информации об инциденте с лодкой во время экскурсии по Сулакскому каньону.

Всё, что известно о ЧП в Дагестане, рассказываем в онлайн-трансляции.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Дагестан ЧП
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