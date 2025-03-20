Террористов из «Крокуса» начинают судить. Они хотели устроить стрельбу на Красной площади

Изначально теракт планировали в Новосибирске и на Красной площади в Москве Источник: Суды общей Юрисдикции города Москвы / Telegram











Уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall начнут рассматривать по существу не раньше мая 2025 года. Об этом Telegram-каналу SHOT заявил адвокат террориста Далерджона Мирзоева*.

Сегодня, 20 марта, Московский государственный суд продлил четырем участникам теракта содержание под стражей до 22 мая 2025 года. Адвокат Мирзоева* заявил, что уголовное дело состоит из 854 томов — половина на русском и половина на таджикском, чтобы обвиняемые могли ознакомиться. Слушания пройдут в военном суде.

Также представитель защиты рассказал, что в ходе следствия террористы признались, что изначально планировали устроить теракт в Новосибирске. Там некоторое время жил Мирзоев*, однако уехал, так как незнание русского языка мешало ему зарабатывать.

После террористы рассматривали в качестве мест для расстрела синагогу на Чистых прудах и Красную площадь в Москве.

«Они, помимо „Крокуса“, были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро „Чистые пруды“, в „Мега Белая Дача“, присматривались, фотографировали. В самом „Крокусе“ они также были заранее в цивильной одежде изучали обстановку», — сообщил адвокат агентству РИА Новости.

«На „Крокусе“ остановились, потому что на концерте „Пикника“ должно было быть „много евреев“, — цитирует адвоката SHOT.

Он добавил, что впервые четверка в полном составе встретилась за три дня до нападения на Crocus City Hall.

Теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные мужчины, они без разбора расстреливали зрителей, а затем подожгли зал. Всего погибли 145 человек, не менее 40 из них застрелили, еще больше задохнулись от угарного газа и погибли в результате пожара.