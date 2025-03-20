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Происшествия Теракт в Crocus City Hall подробности Террористов из «Крокуса» начинают судить. Они хотели устроить стрельбу на Красной площади

Террористов из «Крокуса» начинают судить. Они хотели устроить стрельбу на Красной площади

До 22 мая террористы будут находиться под стражей

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8 комментариев
Изначально теракт планировали в Новосибирске и на Красной площади в Москве | Источник: Суды общей Юрисдикции города Москвы / TelegramИзначально теракт планировали в Новосибирске и на Красной площади в Москве | Источник: Суды общей Юрисдикции города Москвы / Telegram

Изначально теракт планировали в Новосибирске и на Красной площади в Москве

Источник:

Уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall начнут рассматривать по существу не раньше мая 2025 года. Об этом Telegram-каналу SHOT заявил адвокат террориста Далерджона Мирзоева*.

Сегодня, 20 марта, Московский государственный суд продлил четырем участникам теракта содержание под стражей до 22 мая 2025 года. Адвокат Мирзоева* заявил, что уголовное дело состоит из 854 томов — половина на русском и половина на таджикском, чтобы обвиняемые могли ознакомиться. Слушания пройдут в военном суде.

Также представитель защиты рассказал, что в ходе следствия террористы признались, что изначально планировали устроить теракт в Новосибирске. Там некоторое время жил Мирзоев*, однако уехал, так как незнание русского языка мешало ему зарабатывать.

После террористы рассматривали в качестве мест для расстрела синагогу на Чистых прудах и Красную площадь в Москве.

«Они, помимо „Крокуса“, были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро „Чистые пруды“, в „Мега Белая Дача“, присматривались, фотографировали. В самом „Крокусе“ они также были заранее в цивильной одежде изучали обстановку», — сообщил адвокат агентству РИА Новости.

«На „Крокусе“ остановились, потому что на концерте „Пикника“ должно было быть „много евреев“, — цитирует адвоката SHOT.

Он добавил, что впервые четверка в полном составе встретилась за три дня до нападения на Crocus City Hall.

Теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные мужчины, они без разбора расстреливали зрителей, а затем подожгли зал. Всего погибли 145 человек, не менее 40 из них застрелили, еще больше задохнулись от угарного газа и погибли в результате пожара.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.

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Теракт Суд Терористы Крокус Крокус Сити Холл Crocus City Hall
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Комментарии
8
Гость
7 часов
Смертная казнь нужна.
Гость
7 часов
Дэнги и оружие прислали с дотационого кавказа Вах Вах
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