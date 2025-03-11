Подозреваемому может грозить до 15 лет: в СК раскрыли детали гибели ярославца после драки в центре

В Ярославле мужчина умер, ударившись головой после драки Источник: Жесть Ярославль / Telegram











В Ярославле возбудили уголовное дело из-за гибели горожанина после драки на Первомайской улице. На следующий день после потасовки следователям удалось установить личность погибшего.

— 10 марта текущего года, в вечернее время, на автодороге по улице Первомайской Ярославля между двумя мужчинами возникла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе которой 30-летний подозреваемый нанес удар в область головы 38-летнему мужчине, — сообщили в пресс-службе СК.

Пострадавшего без сознания увезли на скорой, он скончался на руках у медиков больницы им. Соловьева.

Появились подробности вечернего ЧП на Первомайской Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По части 4 статьи 115 УК РФ может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, между мужчинами возникла перепалка. Наносивший удар 30-летний горожанин ехал за рулем, когда на дороге показался ярославец в желтой куртке. Водитель вышел из машины, началась потасовка. Предварительно, погибший был пьян.