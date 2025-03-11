НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,57
EUR 93,66
Что горит в Ярославле
Ярославский «ЦУМ»
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Итоги конкурса 76.RU
Продают швейный цех
Силовик во власти
Перерасчет за электричество
Топ заведений в Ярославле
Происшествия Подозреваемому может грозить до 15 лет: в СК раскрыли детали гибели ярославца после драки в центре

Подозреваемому может грозить до 15 лет: в СК раскрыли детали гибели ярославца после драки в центре

Следователи установили личность погибшего

3 325
36 комментариев
В Ярославле мужчина умер, ударившись головой после драки | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле мужчина умер, ударившись головой после драки | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле мужчина умер, ударившись головой после драки

Источник:

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за гибели горожанина после драки на Первомайской улице. На следующий день после потасовки следователям удалось установить личность погибшего.

— 10 марта текущего года, в вечернее время, на автодороге по улице Первомайской Ярославля между двумя мужчинами возникла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе которой 30-летний подозреваемый нанес удар в область головы 38-летнему мужчине, — сообщили в пресс-службе СК.

Пострадавшего без сознания увезли на скорой, он скончался на руках у медиков больницы им. Соловьева.

Появились подробности вечернего ЧП на Первомайской

Источник:

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По части 4 статьи 115 УК РФ может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, между мужчинами возникла перепалка. Наносивший удар 30-летний горожанин ехал за рулем, когда на дороге показался ярославец в желтой куртке. Водитель вышел из машины, началась потасовка. Предварительно, погибший был пьян.

В полиции сообщали, что мужчина ударился головой после падения. Сотрудники ДПС прибыли к месту, когда ярославец был уже без сознания. Момент падения попал на видео.

ПО ТЕМЕ
Драка Потасовка Упал Возбудили дело СК
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
Гость
11 часов
Доколе еще приезжие будут устраивать беспредел в Русских городах?
Гость
10 часов
Зверье Ярославля, это дикий ужас когда такое творится в самом центре города, это просто ужас какой-то происходит,
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление