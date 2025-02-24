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Происшествия «Машина всмятку»: в Ярославской области легковушка столкнулась с фурой на М-8. Видео

«Машина всмятку»: в Ярославской области легковушка столкнулась с фурой на М-8. Видео

На месте ДТП собралась пробка

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10 комментариев
В Ярославской области произошло ДТП с грузовиком | Источник: читательница 76.RUВ Ярославской области произошло ДТП с грузовиком | Источник: читательница 76.RU

В Ярославской области произошло ДТП с грузовиком

Источник:

ДТП с грузовиком и легковушкой произошло днем 24 февраля на трассе М-8 в Ярославской области. Около 13:40 в Переславском районе столкнулись «Ситрак» с полуприцепом и «Пятнашка».

Очевидцы рассказали, что из-за ДТП на двухполосном участке трассы образовалась пробка из машин.

— Не доезжая Переславля машина всмятку. Пробку начала снимать не сразу, проехали половину, — рассказала читательница 76.RU.

На дороге растянулась пробка из-за аварии

Источник:

На место выезжали медики скорой помощи, поскольку в ДТП не обошлось без пострадавших. Травмы получил 45-летний водитель легковушки, сообщили в управлении МВД по Ярославской области. Мужчина за рулем грузовика не пострадал.

К пяти часам вечера движение на трассе М-8, неподалеку от места аварии, разгрузилось. По данным сервиса «Пробки 76.RU», участок дороги отмечен зеленым цветом.

Днем ранее на трассе М-8 под Ярославлем столкнулись два грузовика. Из-за последствий аварии движение было перекрыто в обе стороны. Мы рассказывали о состоянии обоих водителей.

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Комментарии
10
280714103
24 февраля, 19:48
120 км до крупнейшего мегаполиса самой обширной страны.... Двухполосная дорога...
Гость
24 февраля, 18:37
Если очевидица употребила термин "всмятку" - в разговорной речи , то это не значит , что аыражение надо в заголовок выносит. Есть разница между разговорной речью и печатной. С учетом, что в авто находятся люди - это неккорректно по отношению к ним. Есть же моральные нормы, наконец.
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