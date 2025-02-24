«Машина всмятку»: в Ярославской области легковушка столкнулась с фурой на М-8. Видео

ДТП с грузовиком и легковушкой произошло днем 24 февраля на трассе М-8 в Ярославской области. Около 13:40 в Переславском районе столкнулись «Ситрак» с полуприцепом и «Пятнашка».
Очевидцы рассказали, что из-за ДТП на двухполосном участке трассы образовалась пробка из машин.
— Не доезжая Переславля машина всмятку. Пробку начала снимать не сразу, проехали половину, — рассказала читательница 76.RU.
На место выезжали медики скорой помощи, поскольку в ДТП не обошлось без пострадавших. Травмы получил 45-летний водитель легковушки, сообщили в управлении МВД по Ярославской области. Мужчина за рулем грузовика не пострадал.
К пяти часам вечера движение на трассе М-8, неподалеку от места аварии, разгрузилось. По данным сервиса «Пробки 76.RU», участок дороги отмечен зеленым цветом.
Днем ранее на трассе М-8 под Ярославлем столкнулись два грузовика. Из-за последствий аварии движение было перекрыто в обе стороны. Мы рассказывали о состоянии обоих водителей.