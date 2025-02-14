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Происшествия «У нас там море»: ярославцы пожаловались на потоп после коммунальной аварии. Видео

«У нас там море»: ярославцы пожаловались на потоп после коммунальной аварии. Видео

В подъезде пахнет сыростью, а капающая вода нарушает тишину дома

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3 комментария
Жильцы дома недовольны ситуацией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖильцы дома недовольны ситуацией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жильцы дома недовольны ситуацией

Источник:

В Ярославле в доме № 59 на Автозаводской улице в ночь с 1 на 2 февраля произошло коммунальное ЧП. В одной из трехэтажек прорвало трубу. Из-за аварии уровень воды поднялся до первых ступенек подъездной лестницы.

— Сосед пришел, говорит, что у нас там вообще море полное. Положили уже покрышку в прихожей внизу, — рассказала жительница дома Людмила.

Такой была ситуация в момент аварии

Источник:

Жителям дома пришлось идти за строительными материалами, чтобы сделать настилы и хоть как-то передвигаться по подъезду. Холодная вода лилась без остановок. Образовавшаяся лужа добралась даже до подъезда соседнего дома.

Теперь местные боятся повторения аварии.

Трубы покрылись ржавчиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТрубы покрылись ржавчиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вода капает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВода капает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из унитаза хлестал кипяток

После аварии воду и интернет отключили на два часа в пяти соседних домах. Рабочие заменили трубу. Однако у жильцов 59-го дома из крана холодной воды начала течь горячая. Аналогичной была ситуация с унитазом.

— Из бачка шла горячая вода! Это вот в воскресенье, 2 февраля, было. Мужчина [рабочий] говорил: «Я сделал». Утром во вторник выходим — опять вода. И вот до сих пор она так и капает, — добавила Людмила.

Больше всего пострадали жители первого этажа. У них в квартирах есть небольшие погреба. Во время аварии они наполнились водой. Спустя полторы недели всё подсохло, но следы остались.

<p> Валентина</p><p> Валентина</p>

Было много воды. Я недавно выливала, тазик тут стоял.

Дом построили в 1958 году. Местные говорят, что все коммуникации в нем давно не видели ремонта. Из-за того, что после аварии вода потекла вниз по наклону, она быстро достигла соседнего 61-го дома и затекла в подъезд. Ночью и его жильцам пришлось вызывать аварийку.

В квартирах жильцов плесень | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ квартирах жильцов плесень | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В квартирах жильцов плесень

Источник:

Ищут виноватых

Первыми об аварии узнали в Ярославльводоканале. Но вот незадача: они обслуживают только территорию до стены дома. А вода хлестала внутри.

— Аварийная бригада выехала на место, обследовав свои сети, убедившись, что утечки на сетях Ярославльводоканала нет, представителей от УК (управляющей компании) нет, специалисты уехали на следующую заявку, — сообщают в Ярославльводоканале.

После повторного вызова, по словам соседей, коммунальщики всё же перекрыли воду. Это временная мера, теперь УК должна завершить ремонт. С 2024 год проблемный дом обсуживает ООО «Профитлайн».

Сырость в подвалах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСырость в подвалах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сырость в подвалах

Источник:

ООО «Профитлайн» было образовано в Ярославле 30 марта 2017 года. Учредителем и директором компании является Татьяна Шубина. В 2023 году компания заработала 2,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона. Татьяна Шубина также является гендиректором и имеет долю 10% в управляющей компании ООО «Эксперт». В рейтинге УК это предприятие получило оценку -1.

— В данный момент мы написали им [водоканалу] письмо, и нам будут менять задвижку. Мы аварию устранили, сделали временно всё, чтобы нормально функционировало. Там подкапывает чуть-чуть в подвале, но мы ничего больше сделать не можем, — сообщили 76.RU в управляющей компании.

Кто-то жалуется? У всех всё нормально.

В Ярославльводоканале на это сказали, что письмо они получили лишь спустя полторы недели после происшествия.

— 11 февраля в адрес Ярославльводоканала от управляющей компании пришел новый запрос на отключение водоснабжения на 13 февраля с 10 утра. Заявка уже направлена для исполнения. Такие запросы ответу не подлежат, они сразу идут в работу, — рассказали в Ярославльводоканале.

Уже 13 февраля жителям дома вновь перекроют воду, чтобы сотрудники УК закончили ремонт.

Ранее произошло ЧП в подвале пятиэтажки другого дома, квартира ярославны отсырела и покрылась плесенью.

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Авария Дом Потоп Квартира Происшествие
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Комментарии
3
Гость
1 час
Вечно вы недовольны! Посмотрите Таврический вам море прямо дома сделал и ехать никуда не надо! у вас Спа Бараки, жилой комплекс "Мечта Скрепыша Град де Люксори" не нравится продавайте и уезжайте в Любим, мы вас любим 👏👏👏🤣
Гость
19 минут
да это вам не братские дотационные.....
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