«У нас там море»: ярославцы пожаловались на потоп после коммунальной аварии. Видео

В Ярославле в доме № 59 на Автозаводской улице в ночь с 1 на 2 февраля произошло коммунальное ЧП. В одной из трехэтажек прорвало трубу. Из-за аварии уровень воды поднялся до первых ступенек подъездной лестницы.
— Сосед пришел, говорит, что у нас там вообще море полное. Положили уже покрышку в прихожей внизу, — рассказала жительница дома Людмила.
Жителям дома пришлось идти за строительными материалами, чтобы сделать настилы и хоть как-то передвигаться по подъезду. Холодная вода лилась без остановок. Образовавшаяся лужа добралась даже до подъезда соседнего дома.
Теперь местные боятся повторения аварии.
Из унитаза хлестал кипяток
После аварии воду и интернет отключили на два часа в пяти соседних домах. Рабочие заменили трубу. Однако у жильцов 59-го дома из крана холодной воды начала течь горячая. Аналогичной была ситуация с унитазом.
— Из бачка шла горячая вода! Это вот в воскресенье, 2 февраля, было. Мужчина [рабочий] говорил: «Я сделал». Утром во вторник выходим — опять вода. И вот до сих пор она так и капает, — добавила Людмила.
Больше всего пострадали жители первого этажа. У них в квартирах есть небольшие погреба. Во время аварии они наполнились водой. Спустя полторы недели всё подсохло, но следы остались.
Было много воды. Я недавно выливала, тазик тут стоял.
Дом построили в 1958 году. Местные говорят, что все коммуникации в нем давно не видели ремонта. Из-за того, что после аварии вода потекла вниз по наклону, она быстро достигла соседнего 61-го дома и затекла в подъезд. Ночью и его жильцам пришлось вызывать аварийку.
Ищут виноватых
Первыми об аварии узнали в Ярославльводоканале. Но вот незадача: они обслуживают только территорию до стены дома. А вода хлестала внутри.
— Аварийная бригада выехала на место, обследовав свои сети, убедившись, что утечки на сетях Ярославльводоканала нет, представителей от УК (управляющей компании) нет, специалисты уехали на следующую заявку, — сообщают в Ярославльводоканале.
После повторного вызова, по словам соседей, коммунальщики всё же перекрыли воду. Это временная мера, теперь УК должна завершить ремонт. С 2024 год проблемный дом обсуживает ООО «Профитлайн».
ООО «Профитлайн» было образовано в Ярославле 30 марта 2017 года. Учредителем и директором компании является Татьяна Шубина. В 2023 году компания заработала 2,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона. Татьяна Шубина также является гендиректором и имеет долю 10% в управляющей компании ООО «Эксперт». В рейтинге УК это предприятие получило оценку -1.
— В данный момент мы написали им [водоканалу] письмо, и нам будут менять задвижку. Мы аварию устранили, сделали временно всё, чтобы нормально функционировало. Там подкапывает чуть-чуть в подвале, но мы ничего больше сделать не можем, — сообщили 76.RU в управляющей компании.
Кто-то жалуется? У всех всё нормально.
В Ярославльводоканале на это сказали, что письмо они получили лишь спустя полторы недели после происшествия.
— 11 февраля в адрес Ярославльводоканала от управляющей компании пришел новый запрос на отключение водоснабжения на 13 февраля с 10 утра. Заявка уже направлена для исполнения. Такие запросы ответу не подлежат, они сразу идут в работу, — рассказали в Ярославльводоканале.
Уже 13 февраля жителям дома вновь перекроют воду, чтобы сотрудники УК закончили ремонт.
Ранее произошло ЧП в подвале пятиэтажки другого дома, квартира ярославны отсырела и покрылась плесенью.