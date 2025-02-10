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Происшествия эксклюзив «Очень резкий толчок»: пассажирка «Яавтобуса» упала и потеряла сознание из-за внезапного маневра. Видео

«Очень резкий толчок»: пассажирка «Яавтобуса» упала и потеряла сознание из-за внезапного маневра. Видео

Очевидцы рассказали, что водителя общественного транспорта подрезали

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4 комментария
Пассажирка «Яавтобуса» ударилась головой во время падения | Источник: читатель 76.RUПассажирка «Яавтобуса» ударилась головой во время падения | Источник: читатель 76.RU

Пассажирка «Яавтобуса» ударилась головой во время падения

Источник:

Вечером 9 февраля в районе остановки «Городской вал» в центре Ярославля произошло ЧП с пассажиркой «Яавтобуса» № 17. Женщина не удержалась за поручень и упала во время резкого маневра водителя, которого подрезало другое авто. Очевидцы рассказали, что она ударилась головой и потеряла сознание.

— Водителя подрезали, и был очень резкий толчок, женщина не удержалась и упала, потеряв сознание. Это было в 19:47, — рассказал читатель 76.RU.

Другие пассажиры сообщили о случившемся водителю и бросились на помощь пострадавшей, стали вызывать врачей.

— Она стукнулась и ударилась головой. Девушка упала, потеряла сознание, повреждение головы, возможно. Ей примерно 35–45 лет. Глаза только открыла, была потеря сознания. Мы ее не трогаем, она просто лежит. Затуманенный взгляд, — описывала на видео другая пассажирка состояние пострадавшей.

Женщине понадобилась помощь медиков

Источник:

В итоге, по словам очевидцев, женщину забрали медики скорой помощи. Актуальную информацию о ее состоянии в Минздраве не уточнили.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области в разговоре с 76.RU подтвердили, что инцидент случился после того, как водителя «Яавтобуса» подрезали, а он резко затормозил:

— По информации компании перевозчика, водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту № 17 «Поселок Ивняки — ЯШЗ», предпринял резкое торможения из-за неожиданного выезда другого автотранспортного средства со второстепенной дороги. На место был вызван экипаж ГАИ, а также автомобиль скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшей женщине. В настоящий момент идет проверка всех обстоятельств произошедшего.

Маршрут № 17 обслуживает московская компания ООО «Стартранс». Фирма была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс».

С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса». В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.

Мы отправили запрос по поводу инцидента представителям «Стартранса».

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Комментарии
4
Гость
8 минут
Это такая манера вождения, совершенно не умеют плавно трогаться с места, нужно крепко держаться чтобы устоять на ногах и не улететь к шоферу
Гость
8 минут
Народ в автобусах как горох в дурацких погремушках.
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