Крыша выгорела дотла: в пожаре в Ярославской области погибла жительница частного дома. Видео

В пожаре погибла пенсионерка Источник: ГУ МЧС Ярославской области / Telegram











В Рыбинске Ярославской области днем 9 февраля произошел пожар, в котором погибла 74-летняя пенсионерка. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме на Полиграфской улице, 34.

На место выезжали 14 спасателей МЧС и 4 единицы техники. Пламя изнутри объяло дом, когда спасатели сбили огонь, от крыши практически ничего не осталось. Сквозь выбитые окна видны закопченные стены и потолок внутри здания.

— Ликвидировано возгорание на площади 108 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие, — уточнили в ярославском ГУ МЧС 9 февраля.

Огонь расползся на 108 квадратных метров Источник: ГУ МЧС Ярославской области / Telegram

Оказалось, что в пожаре погибла 74-летняя пенсионерка. Следователи уже начали доследственную проверку из-за случившегося.

От дома остались лишь стены Источник: ГУ МЧС Ярославской области / Telegram











Также известно, что есть две возможные версии того, почему началось возгорание.