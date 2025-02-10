Крыша выгорела дотла: в пожаре в Ярославской области погибла жительница частного дома. Видео

В Рыбинске Ярославской области днем 9 февраля произошел пожар, в котором погибла 74-летняя пенсионерка. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме на Полиграфской улице, 34.
На место выезжали 14 спасателей МЧС и 4 единицы техники. Пламя изнутри объяло дом, когда спасатели сбили огонь, от крыши практически ничего не осталось. Сквозь выбитые окна видны закопченные стены и потолок внутри здания.
— Ликвидировано возгорание на площади 108 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие, — уточнили в ярославском ГУ МЧС 9 февраля.
Оказалось, что в пожаре погибла 74-летняя пенсионерка. Следователи уже начали доследственную проверку из-за случившегося.
Также известно, что есть две возможные версии того, почему началось возгорание.
— Дознаватели МЧС России рассматривают две вероятные причины пожара: электротехническая либо неосторожность при курении, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.