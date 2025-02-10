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Крыша выгорела дотла: в пожаре в Ярославской области погибла жительница частного дома. Видео

Подробности трагедии

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В пожаре погибла пенсионерка | Источник: ГУ МЧС Ярославской области / TelegramВ пожаре погибла пенсионерка | Источник: ГУ МЧС Ярославской области / Telegram

В пожаре погибла пенсионерка

Источник:

В Рыбинске Ярославской области днем 9 февраля произошел пожар, в котором погибла 74-летняя пенсионерка. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме на Полиграфской улице, 34.

На место выезжали 14 спасателей МЧС и 4 единицы техники. Пламя изнутри объяло дом, когда спасатели сбили огонь, от крыши практически ничего не осталось. Сквозь выбитые окна видны закопченные стены и потолок внутри здания.

— Ликвидировано возгорание на площади 108 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие, — уточнили в ярославском ГУ МЧС 9 февраля.

Огонь расползся на 108 квадратных метров

Источник:

Оказалось, что в пожаре погибла 74-летняя пенсионерка. Следователи уже начали доследственную проверку из-за случившегося.

От дома остались лишь стены | Источник: ГУ МЧС Ярославской области / TelegramОт дома остались лишь стены | Источник: ГУ МЧС Ярославской области / Telegram

От дома остались лишь стены

Источник:

Также известно, что есть две возможные версии того, почему началось возгорание.

— Дознаватели МЧС России рассматривают две вероятные причины пожара: электротехническая либо неосторожность при курении, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

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