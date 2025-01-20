«Даже сигнализация сработала»: ярославцев напугал громкий хлопок на улице

Жителей Заволжского района Ярославля напугал хлопок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителей Заволжского района Ярославля днем 20 января напугал сильный хлопок на улице. Его слышали в 13:30 в районе пересечения проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе.

— Хлопнуло так, что на улице сработали сигнализации у машин, — пожаловалась порталу 76.RU жительница Заволги.

Между тем в правительстве Ярославской области сообщили, что никаких происшествий, которые могли бы стать источником звука в указанном месте, не было зафиксировано.

— Ни в полиции, ни в ярославском гарнизоне нет информации о каком-либо ЧП. Также заявки не поступали и по номеру 112, — успокоили в Министерстве регионального развития.