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Происшествия «Даже сигнализация сработала»: ярославцев напугал громкий хлопок на улице

«Даже сигнализация сработала»: ярославцев напугал громкий хлопок на улице

Публикуем комментарий властей

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1 комментарий

Жителей Заволжского района Ярославля напугал хлопок

Источник:

Жителей Заволжского района Ярославля днем 20 января напугал сильный хлопок на улице. Его слышали в 13:30 в районе пересечения проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе.

— Хлопнуло так, что на улице сработали сигнализации у машин, — пожаловалась порталу 76.RU жительница Заволги.

Между тем в правительстве Ярославской области сообщили, что никаких происшествий, которые могли бы стать источником звука в указанном месте, не было зафиксировано.

— Ни в полиции, ни в ярославском гарнизоне нет информации о каком-либо ЧП. Также заявки не поступали и по номеру 112, — успокоили в Министерстве регионального развития.

Не исключено, что звук стал последствием взрыва петарды либо хлопка от глушителя автомобиля. Также громкие звуки бывают слышны при переходе пролетающего самолета на сверхзвук. Такой случай, например, произошел в Ярославле в сентябре прошлого года.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
.Трамп собирается позвонить Путину через несколько дней после инаугурации. Американский политик уже дал поручение своим помощникам организовать телефонный разговор, сообщил CNN со ссылкой на источники. По их словам, одной из целей беседы будет обсуждение скукоживание доллара .
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