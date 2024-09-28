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Происшествия «Окна задрожали»: что за хлопок раздался в Ярославле

«Окна задрожали»: что за хлопок раздался в Ярославле

Причину громкого звука назвали в правительстве региона

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51 комментарий

Ярославцев напугал громкий хлопок

Ярославцев напугал громкий звук, раздавшийся на улице около 11:40 28 сентября. Его слышали во всех районах города.

— Сейчас за Волгой какой-то непонятный толчок был, как взрыв отдаленный. И после этого что-то летело, как самолет по звуку, — рассказала нам читательница Екатерина.

Люди пишут, что у кого-то даже окна в домах задрожали окна.

— В центре очень слышно было, даже окна задрожали и сигнализация у машин сработала, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В соцсетях также сообщили, что примерно в это же время похожий звук слышали в Костромской и Ивановской областях.

В ярославском МЧС и региональном правительстве успокоили, что никаких серьезных происшествий не было.

— Самолет переходил на сверхзвук, — прокомментировали порталу 76.RU в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

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Комментарии
51
Гость
1 час
Неужели через 60 лет массового появления сверхзвуковой авиации нельзя запомнить. Любой самолет, не преодолевающий одномоментно звуковой барьер, а постоянно летящий быстрее звука, сопровождают две воздушные ударные волны. Одна от носа, другая от хвоста. Потому и слышат хлопки на всем маршруте пролета. Если такой полет будет проходить на высоте сто - двести метров, пострадают и люди, и здания от ударной волны. Потому и запрещены низковысотные сверхзвуковые полеты.
Гость
1 час
Сверхзвуковой самалет переходит на сверхзвуковой режим около больше 2000км от земли ,ну не как на расстоянии вытянутой руки это так для сведения
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