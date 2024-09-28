«Окна задрожали»: что за хлопок раздался в Ярославле

Ярославцев напугал громкий хлопок Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославцев напугал громкий звук, раздавшийся на улице около 11:40 28 сентября. Его слышали во всех районах города.

— Сейчас за Волгой какой-то непонятный толчок был, как взрыв отдаленный. И после этого что-то летело, как самолет по звуку, — рассказала нам читательница Екатерина.

Люди пишут, что у кого-то даже окна в домах задрожали окна.

— В центре очень слышно было, даже окна задрожали и сигнализация у машин сработала, — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В соцсетях также сообщили, что примерно в это же время похожий звук слышали в Костромской и Ивановской областях.

В ярославском МЧС и региональном правительстве успокоили, что никаких серьезных происшествий не было.