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Происшествия Сотня машин столкнулась на трассе: они ехали в сторону России и попали в массовое ДТП — кадры

Сотня машин столкнулась на трассе: они ехали в сторону России и попали в массовое ДТП — кадры

Причиной происшествия стал гололед и сильный снежный буран

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2 комментария

95 автомобилей пострадали в аварии на трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана

Источник:

На трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана произошло массовое ДТП. Подробности и кадры инцидента — в материале.

— Столкнулись 95 автомобилей, причиной стал гололед и сильный буран. Трассу закрыли, когда возобновят движение — неизвестно, — передает оператор дорог «КазАвтоЖол».

Эта дорога продолжается в сторону Петропавловска, который находится в 40 километрах от границы с Россией.

95 автомобилей пострадали в аварии на трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана

Источник:

По информации Telegram-канала «Новости Казахстана», трассу закрыли из-за погоды в 07:20 утра. После обеда к застрявшим водителям на помощь подоспело сопровождение — полиция и спецтехника. Колонна двинулась в сторону Щучинска. ДТП на трассе произошло в 13:28 из-за того, что кто-то из водителей превысил скорость.

На карагандинской трассе у Темиртау встали около 800 авто

Источник:

Аналогичная ситуация произошла на карагандинской трассе у Темиртау. Там встали около 800 авто. Полиция едет на помощь — колонне организуют сопровождение.

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ДТП Авария Метель Казахстан Гололед
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Комментарии
2
Гость
43 минуты
в Казахстане страховку выплачиают без проблем а не как Zдесь
Гость
34 минуты
Гололёд и буран, конечно, способствуют авариям, но в первую очередь несоблюдение дистанции и спешка. Ломятся впритык, будто от этого быстрей доедут. Ну так я скажу секрет. Нет. От расстояния между машинами скорость потока не зависит, зато остаётся место для маневра, как раз, чтоб счёт на сотни не пошёл.
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