Сотня машин столкнулась на трассе: они ехали в сторону России и попали в массовое ДТП — кадры

95 автомобилей пострадали в аварии на трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана Источник: Telegram / «Новости Казахстана»

На трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана произошло массовое ДТП. Подробности и кадры инцидента — в материале.

— Столкнулись 95 автомобилей, причиной стал гололед и сильный буран. Трассу закрыли, когда возобновят движение — неизвестно, — передает оператор дорог «КазАвтоЖол».

Эта дорога продолжается в сторону Петропавловска, который находится в 40 километрах от границы с Россией.

95 автомобилей пострадали в аварии на трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана Источник: Telegram / «Новости Казахстана»

По информации Telegram-канала «Новости Казахстана», трассу закрыли из-за погоды в 07:20 утра. После обеда к застрявшим водителям на помощь подоспело сопровождение — полиция и спецтехника. Колонна двинулась в сторону Щучинска. ДТП на трассе произошло в 13:28 из-за того, что кто-то из водителей превысил скорость.

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