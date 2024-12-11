Животные растерзали ребенка: в Ярославле наказали хозяев бойцовских псов

После нападения псов мальчику потребовалась операция Источник: Ксения Червякова, Александр Обыденнов











Владельцам бойцовских собак, растерзавших мальчика в жилом дворе в Ярославле, предстоит возместить расходы на лечение пострадавшего и утраченный заработок его мамы. Такое решение, еще не вступившее в силу, вынес Дзержинский районный суд. Добиться выплат получилось при участии прокуратуры.

— В пользу матери ребенка взысканы расходы на лечение в размере 9 тысяч рублей и утраченный заработок — 124 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области 11 декабря.

Отметим, что ранее также по иску прокуратуры суд взыскал с владельцев собак 550 тысяч рублей в пользу ребенка и его матери в счет компенсации морального вреда.

Напомним, трагедия произошла между многоэтажками на улице Волгоградской, 41 и Ленинградском проспекте, 117, к. 2 в Брагине в ноябре 2023 года. Два черных крупных пса набросились на 10-летнего мальчика.

Собаки напали на школьника в Брагине Источник: Александр Обыденнов

О случившемся стало известно спустя несколько дней благодаря соседу, который решил придать ситуацию огласке. По словам местных, псы породы кане-корсо появились в этом дворе вместе с новыми жильцами, арендовавшими квартиру. Практически сразу собак стали отпускать на самовыгул без намордников. По словам соседей, владельцы нередко били своих питомцев.

— В воскресенье около 10 утра услышали ужасный, душераздирающий крик, выглянули в окно, а там сбежались люди, которые пытались отогнать собак, — рассказывала редакции жительница дома напротив.

Мальчику, по словам очевидцев, наложили 50 швов, в первые дни после нападения он не мог ходить.

Очевидцы нашли хозяев псов и держали их до приезда полиции Источник: читатель 76.RU

В УМВД отчитывались, что «инцидент, в результате которого пострадал ребенок, задокументирован сотрудниками полиции». Материалы дела передали в СК, затем следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В Ярославле тогда стали искать передержку псам, набросившимся на ребенка. По версии кинолога, после случившегося подавить агрессию животных возможно только при полном контроле и регулярных занятиях с внимательным хозяином.

По информации источника 76.RU, на данный момент собаки находятся в приюте.