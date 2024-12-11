НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 747мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Правила благоустройства Ярославля
Кто строит новую Россию
Продают заброшку
Когда откроют новую поликлинику
Новый закон о продаже алкоголя
Сотни людей без электричества
Стрельба в Ярославле
Недоблагоустроили «Очки»
Кто возит сладкие подарки
Рецепты на Новый год
Происшествия Псы растерзали школьника Животные растерзали ребенка: в Ярославле наказали хозяев бойцовских псов

Животные растерзали ребенка: в Ярославле наказали хозяев бойцовских псов

Подробности рассказали в прокуратуре

858
9 комментариев

После нападения псов мальчику потребовалась операция

Источник:

Владельцам бойцовских собак, растерзавших мальчика в жилом дворе в Ярославле, предстоит возместить расходы на лечение пострадавшего и утраченный заработок его мамы. Такое решение, еще не вступившее в силу, вынес Дзержинский районный суд. Добиться выплат получилось при участии прокуратуры.

— В пользу матери ребенка взысканы расходы на лечение в размере 9 тысяч рублей и утраченный заработок — 124 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области 11 декабря.

Отметим, что ранее также по иску прокуратуры суд взыскал с владельцев собак 550 тысяч рублей в пользу ребенка и его матери в счет компенсации морального вреда.

Напомним, трагедия произошла между многоэтажками на улице Волгоградской, 41 и Ленинградском проспекте, 117, к. 2 в Брагине в ноябре 2023 года. Два черных крупных пса набросились на 10-летнего мальчика.

Собаки напали на школьника в Брагине
Источник:

О случившемся стало известно спустя несколько дней благодаря соседу, который решил придать ситуацию огласке. По словам местных, псы породы кане-корсо появились в этом дворе вместе с новыми жильцами, арендовавшими квартиру. Практически сразу собак стали отпускать на самовыгул без намордников. По словам соседей, владельцы нередко били своих питомцев.

— В воскресенье около 10 утра услышали ужасный, душераздирающий крик, выглянули в окно, а там сбежались люди, которые пытались отогнать собак, — рассказывала редакции жительница дома напротив.

Мальчику, по словам очевидцев, наложили 50 швов, в первые дни после нападения он не мог ходить.

Очевидцы нашли хозяев псов и держали их до приезда полиции
Источник:

В УМВД отчитывались, что «инцидент, в результате которого пострадал ребенок, задокументирован сотрудниками полиции». Материалы дела передали в СК, затем следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В Ярославле тогда стали искать передержку псам, набросившимся на ребенка. По версии кинолога, после случившегося подавить агрессию животных возможно только при полном контроле и регулярных занятиях с внимательным хозяином.

По информации источника 76.RU, на данный момент собаки находятся в приюте.

После случившегося в Ярославской области ввели штрафы и ужесточили меры по выгулу собак.

ПО ТЕМЕ
Собаки без намордника Собака покусала ребенка Штраф
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Подозрительно как легко отделались. Судья пёсиков любит?
MORFIN
12 минут
инцидент задокументирован сотрудниками полиции, потом передан в СК , там будет вынесено решение, ни чего не менять и не трогать! вот такое во всем и везде--бездействие
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление