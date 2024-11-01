Известный отельер и музейщик устроил драку в ярославской кофейне. Видео

Драка произошла у кофейни Источник: читатель 76.RU











Известный отельер, владелец частного музея «Музыка и время» Григорий Мостославский стал участником потасовки у кофейни в центре Ярославля. Всё случилось днем 29 октября на крыльце кофейни «Утро» на улице Чайковского, 40. Детали инцидента рассказал в беседе с 76.RU Ярослав Харитонский, он получил удар от Мостославского.

— Мы сидим в кафе, он выходит, видит нас и начинает сразу с мата и угроз. Угрозы в адрес меня и Маргариты. Я сижу спокойно, говорю ему: «Успокойся, если есть какие-то вопросы к нам…» И начинаются удары, — рассказал Ярослав.

Предварительно, всё случилось в 12:30. Судя по кадрам с камеры, Григорий и Ярослав сцепились словами, затем Григорий подошел к супругу бывшей и ударил по лицу.

Драка у кофейни попала на камеры Источник: читатель 76.RU

В самой кофейне порталу 76.RU подтвердили, что инцидент был:

— Действительно, произошла небольшая потасовка. Молодой человек с девушкой сидели на веранде, к ним подошел мужчина. У них случилась словесная перепалка на личной почве и мужчина, который подошел, он ударил сидящего. Но благо всё не перешло в какую-то серьезную драку. Всё обошлось парой ударов друг по другу. Мужчина, который затеял драку, ушел.

Как уточнили в полиции, заявлений по данному инциденту не поступало.

Развод после 17 лет брака

Пара распалась спустя 17 лет брака Источник: Григорий Мостославский / Vk.com











В момент драки рядом с мужчинами была Маргарита — нынешняя Ярослава и бывшая Григория. Семейные разборки с бывшим мужем длятся больше двух лет, с момента развода. Напомним, пара распалась спустя 17 лет брака. Мы уже рассказывали про подрыв иномарки, которая стала предметом раздела имущества, на подземной парковке в ЖК в центре Ярославля.

Как рассказала ярославна, на этом судебные разбирательства не закончились, Григорий через суд (документ есть в распоряжении редакции) вернул себе даже подарок на ее день рождения — смартфон и наушники.

— Мы подали встречное [по разделу имущества]. В результате мне досталась половина ООО от отеля, но она пустая. Он открыл тут же новое предприятие… По факту мне досталась только выплата, которую он до сих пор до конца не выплатил. Сумма чуть меньше 370 тысяч. Большая часть распределилась на взаимозачет по его искам, он меня ими завалил за эти 2 года, — объяснила Маргарита.

В браке у Мостославских появились три дочери: старшая и средняя после развода остались с папой, а маленькая — с мамой. Алименты на девочек платит Маргарита.

— Мы платим ему 14 тысяч рублей каждый месяц. Каждые два месяца он бегает к приставам, чтобы мы, не дай бог, не заплатили, — добавил Ярослав Харитонский.

Мы дозвонились до Григория Мостославского, чтобы узнать его позицию по поводу случившегося, однако выслушав вопрос нашего корреспондента, он положил трубку.

Кто такой Мостославский

Григорий Мостославский — наследник крупного музейного бизнеса, известный в городе деятель культуры. В деле с 1996 года. После смерти Джона Мостославского, основателя частного музея «Музыка и время», Григорий, один из трех братьев, полностью посвятил себя продолжению семейного дела.