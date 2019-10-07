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Мой дом

«Принимаем грязевые ванны»: ярославцы показали, какая жуткая вода течет дома из крана

Куда жаловаться, если у вас в квартире темная вода

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Трогать-то такую воду страшно

Трогать-то такую воду страшно

В личку нашей группы во «ВКонтакте» подписчик Андрей Кадяев прислал жуткое видео — у него дома из крана течёт не вода, а какая-то коричневая жижа. Мы попытались оценить масштаб проблемы и попросили читателей прислать фото, если та же беда. И полетели адреса…

Андрей Кадяев

Почти чёрная вода на Урицкого, 69 и на Труфанова, 29, корпус 3. Похоже, страдает Брагино.

— Панина, 16. Грешили на строящиеся во дворе ясли (подключение и т. п.). Часа два такая вот дрянь течет, потом светлеет, — пишет Лариса Колоскова.

Пожаловались также с Ньютона, 57 и жители центра.

— Грязевые ванны! — горько шутят люди.

В комментариях же мэрия Ярославля ответила, что делать, если течёт черная вода:

— Необходимо вызвать управляющую компанию для составления акта о предоставлении некачественных услуг для дальнейшего перерасчета.

Ярославцы, правда, не очень верят, что УК будут шевелиться по их запросу. Но есть ещё пара кнутов для управдомов — прокуратура (по месту жительства) и жилищная инспекция, а также областной департамент Госжилнадзора.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    7 окт 2019 в 08:30

    При таком положении дел с подачей воды ломаются "Кран-буксы" в смесителях и "Счетчики учета расхода воды"..

    Лялябра
    7 окт 2019 в 08:29

    Так кому не лень вызовите комиссию, зафиксируйте что услуги предоставляются не качественно, они вам бумагу, вы с этой бумагой в роспотребнадзор, ГЖИ, ну и кто еще этим заведует, главное проследите что заявление принято, и его зарегистрировал секретарь, далее просите перерасчет, возмещение моральной компенсации, короче сделайте их мягкими и пушистыми

    гость
    7 окт 2019 в 08:00

    кнут нужен не для управдома,а для поставщика услуг ТГК-2
    не управдом что то делает что бы такая грязная вода шла,а такую воду подает ТГК-2,тем более в таком масштабе