«Принимаем грязевые ванны»: ярославцы показали, какая жуткая вода течет дома из крана

Трогать-то такую воду страшно Фото: Любовь Гурская, Ирина Минаева

В личку нашей группы во «ВКонтакте» подписчик Андрей Кадяев прислал жуткое видео — у него дома из крана течёт не вода, а какая-то коричневая жижа. Мы попытались оценить масштаб проблемы и попросили читателей прислать фото, если та же беда. И полетели адреса…



Андрей Кадяев

Почти чёрная вода на Урицкого, 69 и на Труфанова, 29, корпус 3. Похоже, страдает Брагино.

— Панина, 16. Грешили на строящиеся во дворе ясли (подключение и т. п.). Часа два такая вот дрянь течет, потом светлеет, — пишет Лариса Колоскова.

