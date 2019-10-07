«Принимаем грязевые ванны»: ярославцы показали, какая жуткая вода течет дома из крана

В личку нашей группы во «ВКонтакте» подписчик Андрей Кадяев прислал жуткое видео — у него дома из крана течёт не вода, а какая-то коричневая жижа. Мы попытались оценить масштаб проблемы и попросили читателей прислать фото, если та же беда. И полетели адреса…
Андрей Кадяев
Почти чёрная вода на Урицкого, 69 и на Труфанова, 29, корпус 3. Похоже, страдает Брагино.
— Панина, 16. Грешили на строящиеся во дворе ясли (подключение и т. п.). Часа два такая вот дрянь течет, потом светлеет, — пишет Лариса Колоскова.
Пожаловались также с Ньютона, 57 и жители центра.
— Грязевые ванны! — горько шутят люди.
В комментариях же мэрия Ярославля ответила, что делать, если течёт черная вода:
— Необходимо вызвать управляющую компанию для составления акта о предоставлении некачественных услуг для дальнейшего перерасчета.
Ярославцы, правда, не очень верят, что УК будут шевелиться по их запросу. Но есть ещё пара кнутов для управдомов — прокуратура (по месту жительства) и жилищная инспекция, а также областной департамент Госжилнадзора.