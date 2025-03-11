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Мой дом Изменилось законодательство: ярославцы смогут сделать перерасчет за электроэнергию

Изменилось законодательство: ярославцы смогут сделать перерасчет за электроэнергию

Куда обратиться, чтобы вернули деньги

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27 комментариев
Ярославцы смогут сделать перерасчет за электроэнергию | Источник: Алексей Волхонский / V1.ruЯрославцы смогут сделать перерасчет за электроэнергию | Источник: Алексей Волхонский / V1.ru

Ярославцы смогут сделать перерасчет за электроэнергию

Источник:

В Ярославской области изменили диапазоны потребления электроэнергии для жителей обычных и садовых домов, у которых нет газа и установлены электроплиты. Благодаря этому плата за электричество у таких хозяев должна снизиться. Новую норму утвердили в конце февраля 2025 года, но действовать она задним числом начала с 1 января. А это значит, что всем, кто переплатил, положен перерасчет.

В «ТНС энерго Ярославль» рассказали, как его сделать.

— Потребителю нужно подтвердить оснащение жилого (садового) дома электроотопительными установками. Это позволит специалистам обновить данные и обеспечить применение соответствующего тарифа, — сообщили в компании.

Для оформления заявки необходимо предоставить в «ТНС энерго Ярославль» следующие документы:

  • заявление;

  • согласие на обработку персональных данных;

  • копию паспорта собственника;

  • копию документа, подтверждающего право собственности на жилой и (или) садовый дом (например, выписка ЕГРН);

  • справку об отсутствии газификации объекта;

  • технический паспорт на объект недвижимости.

При отсутствии технического паспорта можно предоставить иные документы. В том числе:

  • проектную документацию или иные документы технического учета, если в них отражен данный способ отопления;

  • технический паспорт на электроотопительную установку;

  • акт осмотра гарантирующего поставщика или сетевой организации, или представителя садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества (в отношении садовых участков (домов), расчеты за электрическую энергию (мощность) по которым ведутся с указанным товариществом);

  • другие документы, подтверждающие наличие соответствующего оборудования.

Направить документы можно через личный кабинет на сайте «ТНС энерго Ярославль» или через форму обращений на сайте «ТНС энерго Ярославль».

Что изменилось в оплате электроэнергии в 2025 году

С 2024 года в России были введены диапазоны потребления электроэнергии — это объемы электричества, которые расходуют жители. Для каждого диапазона был установлен свой тариф — цена электроэнергии. Чем меньше человек нажигает света, там дешевле для него обходится электроэнергия.

Такие нормы вводились для борьбы со скрытым коммерческим потреблением (например, майнинг или нелегальный бизнес).

С 1 января 2025 года границы диапазонов изменили. В результате часть людей, которые в прошлом году платили за электроэнергию по низким тарифам, стали платить по более высоким.

Из-за жалоб жителей домов, которые зимой вынуждены пользоваться электроотоплением и из-за этого платить огромные суммы, правительство РФ решило изменить диапазоны для таких потребителей на время отопительного сезона — с октября по апрель. Теперь жители, попавшие в указанную категорию, вправе требовать перерасчет за месяцы, начиная с января 2025 года.

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Электроэнергия Электричество Свет Плата Перерасчет
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Комментарии
27
Гость
11 марта, 08:41
Хочу электричество по цене как в Абхазии! Чем мы хуже!?
Гость
11 марта, 08:39
ВЫ издеваетесь ))? 101 справку чтобы вернули 200 р ? Век новых технологий, а они всё бумажки перекладывают
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