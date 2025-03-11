Изменилось законодательство: ярославцы смогут сделать перерасчет за электроэнергию

Ярославцы смогут сделать перерасчет за электроэнергию Источник: Алексей Волхонский / V1.ru











В Ярославской области изменили диапазоны потребления электроэнергии для жителей обычных и садовых домов, у которых нет газа и установлены электроплиты. Благодаря этому плата за электричество у таких хозяев должна снизиться. Новую норму утвердили в конце февраля 2025 года, но действовать она задним числом начала с 1 января. А это значит, что всем, кто переплатил, положен перерасчет.

В «ТНС энерго Ярославль» рассказали, как его сделать.

— Потребителю нужно подтвердить оснащение жилого (садового) дома электроотопительными установками. Это позволит специалистам обновить данные и обеспечить применение соответствующего тарифа, — сообщили в компании.

Для оформления заявки необходимо предоставить в «ТНС энерго Ярославль» следующие документы:

заявление;

согласие на обработку персональных данных;

копию паспорта собственника;

копию документа, подтверждающего право собственности на жилой и (или) садовый дом (например, выписка ЕГРН);

справку об отсутствии газификации объекта;

технический паспорт на объект недвижимости.

При отсутствии технического паспорта можно предоставить иные документы. В том числе:

проектную документацию или иные документы технического учета, если в них отражен данный способ отопления;

технический паспорт на электроотопительную установку;

акт осмотра гарантирующего поставщика или сетевой организации, или представителя садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества (в отношении садовых участков (домов), расчеты за электрическую энергию (мощность) по которым ведутся с указанным товариществом);

другие документы, подтверждающие наличие соответствующего оборудования.

Направить документы можно через личный кабинет на сайте «ТНС энерго Ярославль» или через форму обращений на сайте «ТНС энерго Ярославль».

Что изменилось в оплате электроэнергии в 2025 году

С 2024 года в России были введены диапазоны потребления электроэнергии — это объемы электричества, которые расходуют жители. Для каждого диапазона был установлен свой тариф — цена электроэнергии. Чем меньше человек нажигает света, там дешевле для него обходится электроэнергия.

Такие нормы вводились для борьбы со скрытым коммерческим потреблением (например, майнинг или нелегальный бизнес).

С 1 января 2025 года границы диапазонов изменили. В результате часть людей, которые в прошлом году платили за электроэнергию по низким тарифам, стали платить по более высоким.