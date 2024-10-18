«Теперь смотрю на уродство»: бизнесвумен потратила 29 миллионов на итальянскую мебель — что пошло не так

Предпринимательница обнаружила на новой мебели массу дефектов и привлекла эксперта Источник: Татьяна Скалабан











Предпринимательница из Новосибирска закупила модную итальянскую мебель на 29 миллионов рублей в свой загородный дом. Проверять и контролировать доставку у нее не было возможности — в коттедже как раз шел ремонт. Когда спустя время она увидела товар, пришла в ужас — по ее словам, она обнаружила множество дефектов. Бизнесвумен обратилась в полицию и суд. Наши коллеги из NGS.RU выслушали предпринимательницу и представителей компании и попыталась разобраться в ситуации. Подробности — в материале.

«Дом со всеми образцами дефектов мебели»

В декабре 2020 года предпринимательница Татьяна Скалабан (она собственник коммерческой недвижимости) обратилась за комплексом услуг по проектированию интерьера, подбору мебели и материалов в соответствии с дизайн-проектом в ООО «Интерьер» (салон интерьеров ROOM). Мебель нужна была в ее загородный дом в одном из СНТ под Новосибирском. Татьяна составила с представителями компании договор, и сотрудники приступили к работе. Хозяйка дома выбирала модели мебели по каталогам.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Интерьер» — микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирской области в 2015 году. В основном занимается розничной торговлей мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. Учредителями в равных долях являются Татьяна Муравьева и Андрей Босенко. Андрей Босенко также занимает должность директора компании. На конец 2023 года компания заработала 76,4 миллиона рублей, чистая прибыль составила 9,3 миллиона рублей. Фирма занимается обслуживанием исключительно премиальных клиентов. На сайте указано, что салон собрал уникальную библиотеку каталогов мебели, аксессуаров и отделочных материалов со всего мира, а менеджеры регулярно отслеживают новые тенденции и сотрудничают с ведущими европейскими фабриками.

— Я обратилась в эту компанию, так как мы с владельцами общались в общих кругах, мы люди одного достатка. Я была уверена, что ничего плохого случиться не может. Оплату у них принимала наличными бухгалтер. В результате у меня нет подтверждения, когда именно, сколько и по какому курсу евро я вносила денежные средства, нет чеков, — говорит Татьяна Скалабан.

В ноябре 2021 года ремонт в доме завершился, и Татьяна начала готовиться к переезду. В предметах интерьера, которые поставили дома, она начала находить неисправности. Сначала заметила трещины в унитазе. Представители компании предложили заменить изделие на аналогичное без брака, и сибирячка согласилась.

Крепления в стене в доме смонтировали под размеры бракованной модели, но через несколько месяцев компания привезла совершенно другую модель. Унитаз не подходил по размерам к выводам в стене, а также к заранее купленной крышке с сиденьем. Цвет тоже отличался, поэтому Татьяна отказалась от этой модели.

Монтировать кухню женщине начали в марте 2022 года. После монтажа Татьяна заметила недостатки на фасадах и в механизмах ролл-штор.

— В начале лета приезжали представители компании разобраться по недостаткам кухни и рулонных штор. Они зафиксировали недочеты для себя, без оформления, а мне сообщили, что до конца лета исправят всё. А в итоге не сделали вовремя ничего, — рассказывает Татьяна Скалабан.

В начале осени 2022 года в дом сибирячке та же компания доставила шкаф. Недостатков снаружи Татьяна не заметила, а внутри проверять не стала. В октябре заглянула в него и заметила сколы, потертости, белые точки на акриловых дверях. Об увиденном она сообщила менеджерам компании.

— Я оказалась в ситуации, когда продавец недостатки кухни и ролл-штор уже несколько месяцев не исправлял, а новые дефекты продолжали выявляться, поэтому я попросила оформить документально все недостатки и указать сроки их исправления. 23 ноября я получила акты с указанными недостатками. Створку фасада кухни и дверку шкафа продавец заменил, а остальные недостатки остались неустраненными, — вспоминает Татьяна.

Дальше обнаружился еще один дефект — в спальне постелили ковер, и прикроватные тумбочки не ставились на него так, как было запланировано по дизайн-проекту (ковер не центровался относительно кровати). Позже Татьяна нашла недостаток в ящике тумбочки и ковре, который находился в гостиной.

— Из него лезли нитки, отслаивался ворс, и появлялись пустоты до основания. Все мои последние претензии продавец не воспринял и не признал недостатками. В марте 2023 года убиралась в гостевой комнате, где никто не жил, и увидела там трещину на комоде. Тогда я сильно пожалела, что связалась с этой компанией. Предполагаю, что мне продали мебель не оригинальных итальянских брендов. Уже разбирая с юристом документы, я выяснила, что почти нигде не указаны модели мебели, фабрики и страна изготовления, — говорит заказчица.

Татьяна уверяет, что после протирки мебели на тряпке оставались пятна краски Источник: Татьяна Скалабан











После этого, уверяет Татьяна, представители компании перестали отвечать на ее звонки и сообщения. Она наняла юриста и независимого эксперта, который признал, что мебель имеет производственные недостатки, которые появились в процессе изготовления и монтажа (копия есть в распоряжении редакции). Также Татьяна обратилась в полицию, где ей рекомендовали пойти в суд. Это она и сделала.

— Это просто ужас! Я заплатила огромные деньги, 29 миллионов, и из них брака — на 6 миллионов. Теперь вынуждена смотреть на это уродство! Я по образованию архитектор и не могу смотреть на это. Хотела получить красивый дом, а получила дом со всеми образцами дефектов мебели, — возмущается предпринимательница.

Татьяна добавила, что в суде хочет добиться от компании выплаты в размере 10 миллионов рублей, 6 из которых, отмечает женщина, — за брак, а остальные 4 миллиона — за издержки и моральный ущерб. Представители фирмы ранее, уверяет Татьяна, пытались убедить ее, что все недочеты — эксплуатационные издержки, а компенсировать были готовы лишь 2 миллиона рублей.

«Предлагали досудебное урегулирование проблемы»

Представители ООО «Интерьер» прокомментировали NGS.RU произошедшее. Там отметили, что пытались решить проблему мирным путем.

— Интерьерный салон ROOM работает в премиальном сегменте больше двадцати лет. Мы с пониманием относимся к высоким запросам наших взыскательных клиентов и стремимся удовлетворить все возникающие потребности на каждом из этапов сотрудничества. Претензию к качеству мебели Татьяна предъявила нам не сразу после подписания акта приема-передачи, а спустя полгода после эксплуатации, на что указывают результаты экспертизы, назначенной судом (копия есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), — объяснил NGS.RU позицию компании директор ООО «Интерьер» Андрей Босенко.

В организации добавили, что сотрудники много раз пытались обсудить с Татьяной досудебное урегулирование проблемы, однако та отказывалась. Сейчас ее иск рассматривает Октябрьский суд Новосибирска.