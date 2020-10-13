Стояли плотно: в Ярославле у детской поликлиники выстроилась огромная очередь

В Ярославле в соцсети родители выставили фото плотной очереди в детскую поликлинику № 1 в Брагино. Снимок опубликовали в паблике «Жесть Ярославль» с уточнением, что очередь такая была около 4–5 часов вечера.

— Внутри народу не меньше... — написал автор снимка.

— Чтобы не стоять в очереди, родители вынуждены идти на платные приёмы, — пишут в комментариях.

В департаменте здравоохранения Ярославской области так прокомментировали ситуацию:

— Очередь в детскую поликлинику № 1 образовалась во время проведения Манту и Диаскинтеста. Причина в том, что учебное заведение отправило школьников в сопровождении их законных представителей не строго по времени, а весь поток обучающихся в одно и то же время. Медики поликлиники в ручном режиме наладили режим и разгрузили неорганизованный поток из обучающихся и их родителей, — рассказали в ведомстве.