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Стояли плотно: в Ярославле у детской поликлиники выстроилась огромная очередь

Как это прокомментировали власти

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Люди выстроились очень плотно, без дистанции

Люди выстроились очень плотно, без дистанции

В Ярославле у детской поликлиники выстроилась огромная очередь

В Ярославле в соцсети родители выставили фото плотной очереди в детскую поликлинику № 1 в Брагино. Снимок опубликовали в паблике «Жесть Ярославль» с уточнением, что очередь такая была около 4–5 часов вечера.

— Внутри народу не меньше... — написал автор снимка.

— Чтобы не стоять в очереди, родители вынуждены идти на платные приёмы, — пишут в комментариях.

В департаменте здравоохранения Ярославской области так прокомментировали ситуацию:

— Очередь в детскую поликлинику № 1 образовалась во время проведения Манту и Диаскинтеста. Причина в том, что учебное заведение отправило школьников в сопровождении их законных представителей не строго по времени, а весь поток обучающихся в одно и то же время. Медики поликлиники в ручном режиме наладили режим и разгрузили неорганизованный поток из обучающихся и их родителей, — рассказали в ведомстве.

Сегодня утром очередь к врачам уже выглядела так:

Дикой очереди больше нет

Дикой очереди больше нет

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Очередьдетидетская поликлиника в Ярославле
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