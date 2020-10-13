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Зараза набирает обороты: в Ярославской области выросло число заболевших COVID-19

Коронавирусная статистика на 13 октября

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За сутки от коронавируса вылечились 93 жителя области

За сутки от коронавируса вылечились 93 жителя области

В Ярославской области коронавирусом заболели ещё 82 человека

Оперштаб выдал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. По данным на 13 октября, COVID-19 выявили у 82 жителей региона.

— В Ярославской области +82, всего 9460, новых выздоровевших — 93, летальных — 0, всего 8772 и 50 соответственно. За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 868 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3892 (28,1%) без клинических проявлений, — уточнили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 326 178 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 7550 человек. Выписано за весь период — 1 031 785. За последние сутки умерли 244 человека. Умерло за весь период — 22 966.

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