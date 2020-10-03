Новый антирекорд: ярославский оперштаб выдал свежие данные по заболеваемости коронавирусом

По данным к утру 3 октября, в Ярославской области за сутки коронавирус выявили у 60 человек. К слову, это новый антирекорд. За всё время пандемии заболели 8760 жителей региона. Выздоровели 42 жителя области, за весь период — 8208. Новых летальных случаев не зафиксировано.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9859 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2680 (27,2%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, — уточнили в оперштабе по коронавирусу.