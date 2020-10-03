3 октября суббота
СЕЙЧАС +18°С
usd 78.09
eur 91.58
Тема дняГубернатор высказался о COVID-ограничениях

Все новости

Все новости

Новый антирекорд: ярославский оперштаб выдал свежие данные по заболеваемости коронавирусом

Количество заболевших увеличивается день ото дня

2 602
4Обсудить

Поделиться

В Ярославской области зафиксирован новый прирост&nbsp;

В Ярославской области зафиксирован новый прирост 

В Ярославской области от коронавируса вылечились ещё 42 человека

По данным к утру 3 октября, в Ярославской области за сутки коронавирус выявили у 60 человек. К слову, это новый антирекорд. За всё время пандемии заболели 8760 жителей региона. Выздоровели 42 жителя области, за весь период — 8208. Новых летальных случаев не зафиксировано.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9859 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2680 (27,2%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, — уточнили в оперштабе по коронавирусу.

Напомним, вчера из-за коронавируса ярославскую лабораторию Роспотребнадзора закрыли на карантин.

Кроме того, в одной из городских школ на карантин по ОРВИ отправили сразу 194 ребенка.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

оперштабкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!