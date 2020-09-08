Деньги или лекарства: чиновники попросили ярославских льготников поторопиться с выбором

Чиновники департамента здравоохранения и фармации Ярославской области сообщили, что льготники, ранее выбравшие денежную компенсацию, могут вернуть себе право на социальный пакет до 1 октября. Другими словами, им нужно нужно срочно определиться — будут они в следующем году получать свою льготу лекарствами или деньгами.



— Сохранение соцпакета — это в первую очередь забота о себе, о своем здоровье, — сказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина. — Ведь, получая денежную компенсацию чуть более 1 тысячи рублей, ни один из льготников не может позволить себе в полном объеме приобрести лекарства, выписанные врачом. Средняя стоимость рецепта в настоящее время — 1,5 тысячи рублей, но есть и препараты, стоимость которых доходит до 500 тысяч за одну упаковку.



Известно, что бесплатные лекарства по федеральной программе в регионе сейчас получают порядка 21 тысячи человек — это примерно 20% всех льготников Ярославской области, имеющих возможность выбора между соцпакетом и денежной компенсацией.



Вернуть право на соцпакет можно один раз в год, подав заявление в Пенсионный фонд. В набор услуг, которые предусмотрены вместо денежной компенсации в 1155 рублей, входят обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение и компенсация проезда на железнодорожном транспорте до места лечения.

