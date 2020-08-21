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«Ядов не выявлено»: врачи отказываются от версии об отравлении Навального

Предварительный диагноз сказали супруге политика

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Медики уже поставили Алексею Навальному диагноз, но утверждают, что это не отравление

Медики уже поставили Алексею Навальному диагноз, но утверждают, что это не отравление

Специалисты омской БСМП-1 и института нейрохирургии имени академика Бурденко рассказали о состоянии Алексея Навального. Им известен диагноз, однако озвучивать его журналистам они отказались, сославшись на закон о персональных данных. Кроме того, медики отказались от версии об отравлении и заявили о том, что ядов в организме Навального не обнаружено.

— В настоящую минуту продолжается борьба за жизнь и здоровье нашего пациента, проводятся интенсивные мероприятия в отделении реанимации. С 7:30 утра мы обсуждаем данные обследования и коррекцию лечения с нашими московскими коллегами. Мы принимаем во внимание результаты химико-токсикологических исследований, которые продолжают проводиться как в Омске, так и в Москве. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов или следов их прибывания в организме не выявлено. Диагноз «отравление» остаётся где-то в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенёс отравление, — рассказал начмед БСМП-1 Анатолий Калиниченко.

СЮЖЕТ

Отравление Навального Отравление Навального

Врач также рассказал, что жена и брат политика уже знают диагноз.

— Мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем информацию об осложнениях. Мы имеем те состояния, которые у него есть, они полностью укладываются в структуру диагноза, который мы установили. Мы, к сожалению, не можем его озвучить по закону о защите персональных данных, но донесли информацию до жены и брата пациента, — отметил врач.

Несколько часов назад в Омске приземлился самолет из Германии, который должен был транспортировать Навального на лечение за границу. Однако врачи заявили, что траспортировка невозможна из-за тяжелого состояния пациента.

Алексей Навальный уже сутки не приходит в сознание. Вчера, 20 августа, ему стало плохо по пути из Томска в Москву. Самолет с политиком экстренно приземлился в Омске, а Навального сразу госпитализировали. Наши коллеги с омского портала NGS55.RU собирают всю информацию о происходящем в режиме онлайн.

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Алексей Навальныйкома
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