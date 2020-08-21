«Ядов не выявлено»: врачи отказываются от версии об отравлении Навального

Специалисты омской БСМП-1 и института нейрохирургии имени академика Бурденко рассказали о состоянии Алексея Навального. Им известен диагноз, однако озвучивать его журналистам они отказались, сославшись на закон о персональных данных. Кроме того, медики отказались от версии об отравлении и заявили о том, что ядов в организме Навального не обнаружено.



— В настоящую минуту продолжается борьба за жизнь и здоровье нашего пациента, проводятся интенсивные мероприятия в отделении реанимации. С 7:30 утра мы обсуждаем данные обследования и коррекцию лечения с нашими московскими коллегами. Мы принимаем во внимание результаты химико-токсикологических исследований, которые продолжают проводиться как в Омске, так и в Москве. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов или следов их прибывания в организме не выявлено. Диагноз «отравление» остаётся где-то в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенёс отравление, — рассказал начмед БСМП-1 Анатолий Калиниченко.