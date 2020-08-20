«Теперь всё время в маске»: после посещения клиники эстетики девушка получила ожог во всё лицо

В клинике эстетики девушка из Ярославля получила ожог во всё лицо
Жительница Ярославля Анна Мальцева утверждает, что пострадала от рук косметолога. Девушка обратилась в студию лазерной эпиляции и косметологии «Бон-Бон» в центре города, чтобы избавиться от проблем с кожей на лице.
— 13 августа я пришла на консультацию к косметологу Сергею Савастьянову и директору центра эстетики «Бон-Бон», чтобы избавиться от постакне, — рассказала Анна. — На консультации он сказал, что мне надо делать лазерное фотолечение и вызвал своего косметолога Анну, чтобы провести мне эту процедуру. Меня спросили, когда я была последний раз на солнце, я ответила, что 4 дня назад была на солнце в отпуске. Сергей уверил меня, что последствий не будет, и уже на следующий день я смогу пойти на свои запланированные мероприятия. Мне провели процедуру, а на следующее утро я проснулась с жёстким отёком — лицо стало в три раза больше. Я вызвала скорую, испугавшись за своё здоровье, приехавшие врачи диагностировали ожог.
Девушка опять поехала в клинику, где ей делали лазерную процедуру.
— Сергей подтвердил ожог, заявил, что выплатит деньги и обеспечит необходимое лечение, но на сегодняшний день он никакого участия в моём лечении не принимает, — говорит Анна.
За помощью пострадавшая девушка обратилась к врачам, сейчас с ней работают дерматологи. Медики говорят, что на восстановление потребуется примерно полгода.
— Я боюсь сейчас появляться на солнце, даже в машине езжу в маске, — рассказала девушка.
Анна не намерена так просто это оставлять. Она написала заявление в полицию.
— Я обратилась в полицию, Росздравнадзор, — сказала Анна. — Сегодня мы приходили в центр эстетики, где мне делали процедуру, со специалистами Россздравнадзора, там нам даже никаких лицензий и документов не смогли показать.
В клинике от комментариев отказались.
— Мы сейчас комментариев не даём, обратитесь в полицию, — ответили в центре эстетики.
Полиция подтвердила, что девушка написала заявление.
— Проводится проверка, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Желание как можно дольше оставаться молодой и красивой вышло боком для ещё одной жительницы Ярославля. Вместо пары морщин возле глаз женщины появились ожоги от косметической процедуры.