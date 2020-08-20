«Теперь всё время в маске»: после посещения клиники эстетики девушка получила ожог во всё лицо

Жительница Ярославля Анна Мальцева утверждает, что пострадала от рук косметолога. Девушка обратилась в студию лазерной эпиляции и косметологии «Бон-Бон» в центре города, чтобы избавиться от проблем с кожей на лице.



— 13 августа я пришла на консультацию к косметологу Сергею Савастьянову и директору центра эстетики «Бон-Бон», чтобы избавиться от постакне, — рассказала Анна. — На консультации он сказал, что мне надо делать лазерное фотолечение и вызвал своего косметолога Анну, чтобы провести мне эту процедуру. Меня спросили, когда я была последний раз на солнце, я ответила, что 4 дня назад была на солнце в отпуске. Сергей уверил меня, что последствий не будет, и уже на следующий день я смогу пойти на свои запланированные мероприятия. Мне провели процедуру, а на следующее утро я проснулась с жёстким отёком — лицо стало в три раза больше. Я вызвала скорую, испугавшись за своё здоровье, приехавшие врачи диагностировали ожог.