20 августа четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 73.77
eur 87.43
Тема дняПодорожает коммуналка

Все новости

Все новости

«Теперь всё время в маске»: после посещения клиники эстетики девушка получила ожог во всё лицо

Жительница Ярославля написала заявление в полицию на салон

4 494
6Обсудить

Поделиться

Девушка обратилась к косметологу, чтобы избавиться от небольших проблем с кожей<br>

Девушка обратилась к косметологу, чтобы избавиться от небольших проблем с кожей

В клинике эстетики девушка из Ярославля получила ожог во всё лицо

Жительница Ярославля Анна Мальцева утверждает, что пострадала от рук косметолога. Девушка обратилась в студию лазерной эпиляции и косметологии «Бон-Бон» в центре города, чтобы избавиться от проблем с кожей на лице.

— 13 августа я пришла на консультацию к косметологу Сергею Савастьянову и директору центра эстетики «Бон-Бон», чтобы избавиться от постакне, — рассказала Анна. — На консультации он сказал, что мне надо делать лазерное фотолечение и вызвал своего косметолога Анну, чтобы провести мне эту процедуру. Меня спросили, когда я была последний раз на солнце, я ответила, что 4 дня назад была на солнце в отпуске. Сергей уверил меня, что последствий не будет, и уже на следующий день я смогу пойти на свои запланированные мероприятия. Мне провели процедуру, а на следующее утро я проснулась с жёстким отёком — лицо стало в три раза больше. Я вызвала скорую, испугавшись за своё здоровье, приехавшие врачи диагностировали ожог.

Девушка опять поехала в клинику, где ей делали лазерную процедуру.

— Сергей подтвердил ожог, заявил, что выплатит деньги и обеспечит необходимое лечение, но на сегодняшний день он никакого участия в моём лечении не принимает, — говорит Анна.

За помощью пострадавшая девушка обратилась к врачам, сейчас с ней работают дерматологи. Медики говорят, что на восстановление потребуется примерно полгода.

— Я боюсь сейчас появляться на солнце, даже в машине езжу в маске, — рассказала девушка.

Анна не намерена так просто это оставлять. Она написала заявление в полицию.

— Я обратилась в полицию, Росздравнадзор, — сказала Анна. — Сегодня мы приходили в центр эстетики, где мне делали процедуру, со специалистами Россздравнадзора, там нам даже никаких лицензий и документов не смогли показать.

Восстанавливаться придётся около полугода

Восстанавливаться придётся около полугода

В клинике от комментариев отказались.

— Мы сейчас комментариев не даём, обратитесь в полицию, — ответили в центре эстетики.

Полиция подтвердила, что девушка написала заявление.

— Проводится проверка, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Желание как можно дольше оставаться молодой и красивой вышло боком для ещё одной жительницы Ярославля. Вместо пары морщин возле глаз женщины появились ожоги от косметической процедуры.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

косметологиякрасотаожог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!