Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно

Дачные участки, как правило, делятся на два типа. На одних колосятся картошка и кабачки, выглядывают из теплицы красные бока помидоров, на других — половину занимают беседка, мангал и качели, половину — цветы. Но какой бы вы ни не любили свою дачу — местом отдыха или заготовки продуктов, ей можно легко добавить новую функцию: аптечного огорода. Во-первых, лекарственные растения в хозяйстве пригодятся, а во-вторых, из них можно сделать вполне себе клумбы и альпийские горки.
Конечно, не все растения, которые в народе принято считать лекарственными, одинаково полезны, поэтому мы поговорили со специалистами и выяснили, какие травы можно с легкостью вырастить у себя на участке и в каких случаях их применять. Купить семена этих растений можно в обычном магазине для садоводов и огородников — ничего сверхъестественного в этом нет.
Прежде чем вы прочитаете дальше, запомните: лекарственные травы — не замена лекарств, если что-то вам рекомендовал врач — обсудите возможность фитотерапии с ним, не занимайтесь самолечением.
Зверобой
Народная медицина готова применять его в любой непонятной ситуации — хоть от подагры, хоть от туберкулеза, хоть от болезней желудка. У медиков на этот счет другое мнение.
— Есть травы, к которым стоит относиться осторожно, и эта к ним относится. Даже название предупреждает обывателей: зверобой — понятно, что раз «зверя бьет», то травка сильная, надо деликатно ей пользоваться, — объясняет простыми словами диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Тем не менее польза от этой травы и правда есть, препараты зверобоя применяют в том числе в официальной медицине. Зверобой входит в самые разные сборы, его принимают при заболеваниях печени, желудочно-кишечного тракта, холецистите. Он обладает легким антидепрессивным эффектом и, согласно исследованиям, помогает даже при клинической депрессии. Правда, когда речь идет об ее легких формах. Лечить серьезное расстройство, конечно, им нельзя, но очень даже можно заваривать, чтобы бороться со стрессом — например, в тяжелые периоды на работе или пока дети сдают экзамены.
— Особенность зверобоя — поверхностный посев. Помните, что он не любит сидеть на одной грядке — семена могут рассеяться по всему огороду. Прекрасно растет как на открытом солнечном месте, так и в тени, — говорит ведущий агроном Ботанического сада ЮФУ Людмила Анищенко.
Цветет зверобой мелкими желтыми цветами с июня по август, чуть раньше или позже в зависимости от погоды. Период цветения — около месяца, так что радовать глаз будет долго. Собирать его нужно в период цветения.
Душица
Еще одна «успокоительная» трава — душица — обладает седативным эффектом. В переводе с медицинского на русский это означает, что после чая с душицей проще будет уснуть. И это не единственное ее достоинство.
— Прекрасная травка для того, чтобы пить в период распространения ОРВИ. Она входит в состав многих грудных сборов, ее используют как откашливающий препарат. Также душица имеет желчегонный и мягкий спазмолитический эффект, — говорит Барташевич.
Можно пить душицу и просто так — чай будет ароматным. Есть, правда, строгое ограничение: беременным душицу нельзя ни в коем случае, поскольку она тонизирует гладкую мускулатуру матки.
Цветет душица мелкими сиреневыми цветочками. Еще она — отличный медонос (вдруг вы еще и пчел собираетесь держать). Сеют ее под зиму или саженцами, на открытом солнечном месте.
Пион уклоняющийся
Этот пион — не тот, что растет у вас в саду со времен прабабушки и цветет пышным цветом каждый июнь. Совершенно точно не тот, не нужно его рвать и заваривать, оставьте для букетов. Пион уклоняющийся выглядит скромнее — некрупные розовые цветы и, собственно, желание прилечь на землю. И вызывает он тоже желание прилечь — настойку пиона можно встретить в аптеке, ее принимают при бессоннице.
Впрочем, это не единственное свойство этого растения. Заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства
— Пион уклоняющийся, его еще называют «марьин корень», можно посадить саженцами — это проще. Семена всходят только через год и сеять нужно их под зиму, а саженцами можно садить весной или осенью. Пион хорошо растет на открытых местах, — подсказывает Людмила Анищенко.
Основной повод посадить пион уклоняющийся в собственном саду — в природе его мало. По данным лаборатории интродукции травянистых растений УрО РАН, он относится к редким и охраняемым лекарственным растениям. Еще он просто красивый, хоть и цветет не так пышно, как его садовый родственник.
Мята перечная
Наверное, самая знакомая нам трава из всего списка — чай с мятой, листики мяты на десертах, мохито, в конце концов. Но алкоголь вреден, а мы говорим про пользу, так что и применять мяту будем в ее лекарственном назначении.
— Мята имеет антисептическое и болеутоляющее свойства. Ее используют в комплексном лечении кожных заболеваний — экземы, крапивницы, дерматита, — рассказывает Карпухин.
Обратите внимание на фразу «комплексное лечение» — это значит, что применения одной только мяты для исцеления недостаточно. И в таком случае вам нужно будет обязательно проконсультироваться с врачом.
А вот украшать десерты можете без ограничений. И сад перечная мята тоже украсит своими мелкими сиреневыми или фиолетовыми соцветиями. И пахнет, опять же, вкусно — можно в бане заваривать.
— Мята прекрасно размножается вегетативным путем. Саженцы также часто продают на всяких выставках. Есть разные сорта — «мандариновая», «бергамот», «мохито». Ее можно посадить в конце августа, всего пару кустиков, и она разрастется. Мята любит полутень, — советует Анищенко.
Кстати, если у вас нет огорода — мяту можно выращивать и на подоконнике. О том, как это правильно сделать и какую еще зелень вырастить прямо в городской квартире, можно почитать в нашем материале.
Ромашка аптечная
Тут как и с пионом — ромашка-то она ромашка, да не та. И листики у нее иные, и стебель затейливей, и сами цветки мельче. А главное — в саду вы ее, скорее всего, не выращиваете. Так что не надо поглядывать на ближайшую клумбу с ромашками.
Ромашку, как и другие травы, применяют в официальной медицине — в основном как противовоспалительное средство. Экстракт ромашки можно встретить в препаратах против пролежней и разного рода воспалений, в том числе в стоматологических мазях. Кроме того, аптечную ромашку, по словам Карпухина, применяют при лечении бронхиальной астмы и язвы желудка. И, конечно, она успокаивает — знаменитый ромашковый чай делают как раз из нее.
Даже несмотря на то, что ромашка кажется самым безобидным растением, пить ее в больших количествах не стоит, как и другие травы. Курс должен составлять не более
Аптечная ромашка — однолетнее растение, сажать его придется семенами. Зато в любое время года — осенью, весной, летом. Лишь бы не в сугроб.
Но даже если вам кажется, что с плохим самочувствием вы можете справиться самостоятельно — этого делать не стоит. Людмила Барташевич объясняет, что кажущееся нам безвредным растение может дать неожиданный результат или усилить побочные эффекты медикаментов, которые вы принимаете. Тут как с лекарствами: если пьете не по назначению — может стать хуже. Опасными могут оказаться даже привычные вам таблетки от давления или изжоги.