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«Возможна вторая волна»: в Ярославскую область отправили 200 аппаратов ИВЛ и 300 тысяч защитных костюмов

Первую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом уже приняли в регионе

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Первая партия гуманитарной помощи уже приехала в Ярославль

Первая партия гуманитарной помощи уже приехала в Ярославль

Официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области сообщил, что в регион выслали 300 тысяч защитных костюмов, 2 миллиона масок, 200 аппаратов ИВЛ, 1000 пульсометров и 50 кислородных концентраторов.

— Сегодня приняли первую партию — 15 тысяч защитных костюмов, — сообщил он.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области уточнили, что это гуманитарная помощь от правительства Москвы.

Сейчас распространение COVID-19 пошло на спад. Но ранее президент России Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса.

— По данным ВОЗ, возможна вторая волна. Осенью текущего года, где-то конец октября — ноябрь — начало декабря, — сказал глава государства во время обращения к нации. — Вы, конечно, посмотрите внимательно, что нам нужно и сколько нужно коек, оборудованных ИВЛ, кислородом и так далее. Резерв у нас точно должен быть.

Всего с начала эпидемии в Ярославской области выявлено 4482 случая коронавируса, выздоровевших — 2686 человек, летальных исходов — 17. В России нарастающим итогом с начала распространения инфекции — 599 705 случаев.

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