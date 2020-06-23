«Возможна вторая волна»: в Ярославскую область отправили 200 аппаратов ИВЛ и 300 тысяч защитных костюмов

Официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области сообщил, что в регион выслали 300 тысяч защитных костюмов, 2 миллиона масок, 200 аппаратов ИВЛ, 1000 пульсометров и 50 кислородных концентраторов.



— Сегодня приняли первую партию — 15 тысяч защитных костюмов, — сообщил он.



В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области уточнили, что это гуманитарная помощь от правительства Москвы.



Сейчас распространение COVID-19 пошло на спад. Но ранее президент России Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса.

