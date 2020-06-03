По остальным больницам — будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Как пациенту не подцепить ковид при поступлении на операцию

— Помощь у нас выстраивается по трём уровням, — объяснил Гулин. — Первичная (поликлиники, центральные районные больницы), специализированные виды помощи (городские больницы, где проводят операции), высокотехнологичная медпомощь (больницы, которые проводят сложные операции — протезирование, шунтирование, как, например, областная больница). С третьего уровня и начинаем. Но во многом это параллельный процесс — ведь чтобы пациенту провели операцию на сердце, ему же надо сначала прийти к себе в поликлинику, обследоваться, получить направление и двигаться в сторону областной больницы. Сейчас занимаемся такими маршрутами. Доктор в поликлинике должен будет направить пациента в больницу, предварительно согласовав этого пациента, чтобы его в этот день и час уже ждали.



Пациента будут тестировать. За три-четыре дня человек должен иметь на руках результат теста. Когда он поступает в больницу, он проходит через определённый фильтр — термометрия, первичный осмотр. Встречать будут сотрудники в экипировке (СИЗов хватает сейчас во всех больницах). Далее он поступает в отделение. И находится в палате, где не более двух человек. И затем поступает на операцию.

