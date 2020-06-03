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Снова возобновят операции

Снова возобновят операции

Сегодня в прямом эфире в аккаунте 76.RU в инстаграме заместитель председателя правительства Анатолий Гулин рассказал, как в Ярославской области будут открывать больницы и поликлиники.

Начнут с областного центра.

— Мы имеем небольшую, но положительную тенденцию снижения заболеваемости нашей области. Количество госпитализаций в течение трех дней меньше, чем количество выписанных из стационара. Пора нам открывать плановую медицинскую помощь.
Идёт накопление плановых пациентов, часть может ведь перейти и в экстренную группу, — объяснил Гулин.

Как будут открывать больницы

В первую очередь мы открываем областную клиническую больницу. Открывать будем поэтапно с 15 июня. В первую очередь — отделения, которые оказывают помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией (нарушение ритма, стентирование, аортокоронарное шунтирование и т. д). Понимаем, что есть большая группа эндокринных пациентов. С ними тоже надо работать, и это направление тоже будет открыто. Также накапливаются группы ортопедо-травматического плана (эндопротезирование тазобедренных, коленных суставов). Поэтому предполагаем открыть и Соловьёвскую больницу где-то в эти же сроки — с 15-го числа начнём плановый приём.

На плановые рельсы переводим и перинатальный центр — оказание помощи по репродуктивным технологиям.
Мы начали работу в амбулаторно-поликлиническом звене — я говорю про плановую вакцинацию детей. Также начинаем медосмотры при поступлении на работу — тоже с 15-го числа. Мобильные комплексы для диспансеризации тоже будут выезжать в отдаленные населенные пункты. По сути, это начало диспансеризации.

По остальным больницам — будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Как пациенту не подцепить ковид при поступлении на операцию

— Помощь у нас выстраивается по трём уровням, — объяснил Гулин. — Первичная (поликлиники, центральные районные больницы), специализированные виды помощи (городские больницы, где проводят операции), высокотехнологичная медпомощь (больницы, которые проводят сложные операции — протезирование, шунтирование, как, например, областная больница). С третьего уровня и начинаем. Но во многом это параллельный процесс — ведь чтобы пациенту провели операцию на сердце, ему же надо сначала прийти к себе в поликлинику, обследоваться, получить направление и двигаться в сторону областной больницы. Сейчас занимаемся такими маршрутами. Доктор в поликлинике должен будет направить пациента в больницу, предварительно согласовав этого пациента, чтобы его в этот день и час уже ждали.

Пациента будут тестировать. За три-четыре дня человек должен иметь на руках результат теста. Когда он поступает в больницу, он проходит через определённый фильтр — термометрия, первичный осмотр. Встречать будут сотрудники в экипировке (СИЗов хватает сейчас во всех больницах). Далее он поступает в отделение. И находится в палате, где не более двух человек. И затем поступает на операцию.

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Александр Гулинздоровьеполиклиника в Ярославле
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