Сегодня в прямом эфире в аккаунте 76.RU в инстаграме заместитель председателя правительства Анатолий Гулин рассказал, как в Ярославской области будут открывать больницы и поликлиники.
Начнут с областного центра.
— Мы имеем небольшую, но положительную тенденцию снижения заболеваемости нашей области. Количество госпитализаций в течение трех дней меньше, чем количество выписанных из стационара. Пора нам открывать плановую медицинскую помощь.
Идёт накопление плановых пациентов, часть может ведь перейти и в экстренную группу, — объяснил Гулин.
Как будут открывать больницы
В первую очередь мы открываем областную клиническую больницу. Открывать будем поэтапно с 15 июня. В первую очередь — отделения, которые оказывают помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией (нарушение ритма, стентирование, аортокоронарное шунтирование и т. д). Понимаем, что есть большая группа эндокринных пациентов. С ними тоже надо работать, и это направление тоже будет открыто. Также накапливаются группы ортопедо-травматического плана (эндопротезирование тазобедренных, коленных суставов). Поэтому предполагаем открыть и Соловьёвскую больницу где-то в эти же сроки — с 15-го числа начнём плановый приём.
На плановые рельсы переводим и перинатальный центр — оказание помощи по репродуктивным технологиям.
Мы начали работу в амбулаторно-поликлиническом звене — я говорю про плановую вакцинацию детей. Также начинаем медосмотры при поступлении на работу — тоже с 15-го числа. Мобильные комплексы для диспансеризации тоже будут выезжать в отдаленные населенные пункты. По сути, это начало диспансеризации.
По остальным больницам — будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Как пациенту не подцепить ковид при поступлении на операцию
— Помощь у нас выстраивается по трём уровням, — объяснил Гулин. — Первичная (поликлиники, центральные районные больницы), специализированные виды помощи (городские больницы, где проводят операции), высокотехнологичная медпомощь (больницы, которые проводят сложные операции — протезирование, шунтирование, как, например, областная больница). С третьего уровня и начинаем. Но во многом это параллельный процесс — ведь чтобы пациенту провели операцию на сердце, ему же надо сначала прийти к себе в поликлинику, обследоваться, получить направление и двигаться в сторону областной больницы. Сейчас занимаемся такими маршрутами. Доктор в поликлинике должен будет направить пациента в больницу, предварительно согласовав этого пациента, чтобы его в этот день и час уже ждали.
Пациента будут тестировать. За три-четыре дня человек должен иметь на руках результат теста. Когда он поступает в больницу, он проходит через определённый фильтр — термометрия, первичный осмотр. Встречать будут сотрудники в экипировке (СИЗов хватает сейчас во всех больницах). Далее он поступает в отделение. И находится в палате, где не более двух человек. И затем поступает на операцию.