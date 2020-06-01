Мужчина, ругавший систему здравоохранения за смерть отца, поблагодарил врачей за спасение мамы

Житель Переславля-Залесского Александр Тёркин поблагодарил врачей за спасение своей матери. Свой пост он выложил в соцсетях.
- Я много нашумел в СМИ в этот месяце. Сейчас врачи в Переславле просто спасли матери жизнь. После потери отца в Ярославской ЦРБ в Карабихе и нескольких недель борьбы за жизнь матери в этом же лечебном учреждении, где она получила тяжёлый инсульт, врачи родного Переславля делают в это тяжелое время все возможное для восстановления мамы после инсульта. Несказанно благодарен врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу неврологического отделения. Уже через неделю лечения появилась позитивная динамика, мы надеемся только на лучшее, - сообщил мужчина.
Напомним, отец Александра скончался в Ярославской ЦРБ в начале мая.
— Он сначала неделю пролежал дома с высокой температурой, потом его госпитализировали в Ярославскую ЦРБ. Такое ощущение, что туда людей увозят умирать. К врачам у меня претензий нет, но организовано всё ужасно — папе даже не смогли дать препараты от диабета, которые ему были жизненно необходимы, - жаловался тогда Александр.
Семья очень беспокоилась, что с мамой Александра может произойти что-то подобное. Но, к счастью, женщину удалось спасти.
Кстати, в справке о смерти отцу Александра написали причину кончины - отёк легких. Был ли у него коронавирус, семья не знает до сих пор - его тело родным в морге отдали в закрытом гробу, но результаты анализов им так и не сообщили. А вот у мамы, по словам Александра Тёркина, COVID-19 был подтвержден тестом.