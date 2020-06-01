Мужчина, ругавший систему здравоохранения за смерть отца, поблагодарил врачей за спасение мамы

Напомним, отец Александра скончался в Ярославской ЦРБ в начале мая.



— Он сначала неделю пролежал дома с высокой температурой, потом его госпитализировали в Ярославскую ЦРБ. Такое ощущение, что туда людей увозят умирать. К врачам у меня претензий нет, но организовано всё ужасно — папе даже не смогли дать препараты от диабета, которые ему были жизненно необходимы, - жаловался тогда Александр.



Семья очень беспокоилась, что с мамой Александра может произойти что-то подобное. Но, к счастью, женщину удалось спасти.

Кстати, в справке о смерти отцу Александра написали причину кончины - отёк легких. Был ли у него коронавирус, семья не знает до сих пор - его тело родным в морге отдали в закрытом гробу, но результаты анализов им так и не сообщили. А вот у мамы, по словам Александра Тёркина, COVID-19 был подтвержден тестом.