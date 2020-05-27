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Рамзан Кадыров заявил, что он здоровый человек и имеет право болеть

Глава Чеченской республики решил развеять слухи о том, что у него COVID-19

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Кадыров попросил журналистов оставить его в покое

Кадыров попросил журналистов оставить его в покое

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров решил опровергнуть информацию о том, что у него обнаружена коронавирусная инфекция. Для этого он выступил в прямом эфире в Instagram, который проводил его помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

— Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек, — заявил Кадыров.

РИА «Новости» также опубликовало видео, на котором глава Чечни на пикнике у водоема в Грозном. Автор видео говорит, что оно снято сегодня, 27 мая.

Информация о болезни Рамзана Кадырова появилась на прошлой неделе. Тогда «Интерфакс» писал, что глава Чечни спецрейсом прилетел в Москву для прохождения лечения.

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коронавирусРамзан Кадыров
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