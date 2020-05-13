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«Выздоровление растягивается»: какие последствия остаются у людей, переболевших коронавирусом

Главный врач ярославской инфекционки рассказала, что бывает у людей, переболевших COVID-19

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Врачи уверяют, что тяжелобольные коронавирусом после выздоровления восстанавливаются несколько недель&nbsp;

Врачи уверяют, что тяжелобольные коронавирусом после выздоровления восстанавливаются несколько недель 

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Ярославской области всё с большей силой. Количество заболевших растёт ежедневно. Помимо новых инфицированных, есть и те, кто уже переболел опасным вирусом. Главный врач Ярославской областной инфекционной больницы Нина Лужинская рассказала, как проходит восстановление организма больных, тяжело перенесших COVID-19.

— При тяжёлом течении болезни, при воспалении лёгочной ткани, это состояние рассасывается хуже и выздоровление растягивается, — сообщила специалист и успокоила. — Со временем всё равно всё пройдет.

На сегодняшний день в Ярославской области официально зафиксировано 1363 случая инфицированных коронавирусом. 13 мая выявлено 88 случаев заболевших COVID-19.

За последние сутки в Ярославской области официально было выявлено 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1363 заболевших COVID-19. В больницах находятся 163 человека. Большинство госпитализированных из Ярославля сейчас находятся в госпитале ветеранов войн, Ярославской ЦРБ в Карабихе, которые были переоборудованы под лечение пациентов с COVID-19, и областной инфекционной больнице. При этом вчера власти объявили о поэтапном выходе страны из режима изоляции. Причём в каждом регионе это будет происходить по-своему. Накануне губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что ждёт жителей Ярославской области.

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