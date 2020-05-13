«Выздоровление растягивается»: какие последствия остаются у людей, переболевших коронавирусом

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Ярославской области всё с большей силой. Количество заболевших растёт ежедневно. Помимо новых инфицированных, есть и те, кто уже переболел опасным вирусом. Главный врач Ярославской областной инфекционной больницы Нина Лужинская рассказала, как проходит восстановление организма больных, тяжело перенесших COVID-19.

— При тяжёлом течении болезни, при воспалении лёгочной ткани, это состояние рассасывается хуже и выздоровление растягивается, — сообщила специалист и успокоила. — Со временем всё равно всё пройдет.

