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Тема дня +83 заболевших COVID-19 в Ярославской области

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Президент вчера объявил, что Россия вступает в следующий этап — постепенное и очень аккуратное снятие ограничений

Президент вчера объявил, что Россия вступает в следующий этап — постепенное и очень аккуратное снятие ограничений

За минувшие сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса. Скончались 107 человек, выписаны из больниц 3 711. Таким образом, с начала пандемии общее число зараженных — 232 243 человека, выздоровевших — 43 512 человек, умерших — 2 116 человек, — передает федеральный оперштаб.

Актуальные данные по России — в одной картинке

Актуальные данные по России — в одной картинке

Всего на планете, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 4 177 584 случая COVID-19, скончались 286,3 тысячи человек, выздоровели 1,4 млн. На первом месте США — 1,3 млн случаев, на втором — Испания (227,4 тысячи заражений), третье у Великобритании (224,3 тысячи случаев). С учетом сегодняшних данных Россия обгоняет Британию и Испанию и остается на втором месте рейтинга коронавирусных стран.

Вчера Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором отменил нерабочие дни в стране — предприятия более-менее начинают работу, власти регионов сами решают, продлевать ли режим в зависимости от эпидемиологической обстановки на местах. Однако на совещании глава федерального оперштаба по коронавирусу Татьяна Голикова заявила, что только 11 регионов готовы выйти на первый и второй этап отмены ограничений, предполагающие прогулки на улице, занятия спортом и работу объектов торговли и услуг. Какие именно это регионы, Голикова не уточнила, но отметила, что их могло бы быть больше — еще 22 региона могли смягчать ограничения, если бы имели достаточный запас больничных коек и охват тестами.

Что касается тестирования на коронавирус, то в этом плане Россия, по заявлению президента, остается в лидерах: только за прошедшие сутки проведено 168,6 тысячи тестов, всего — 5,8 млн. С подозрением на коронавирус, по данным Роспотребнадзора, остаются 251 011 человек.

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коронавируспандемиясамоизоляция
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