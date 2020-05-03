Глава Минздрава рассказал, когда стоит ждать вторую волну коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, когда стоит ждать вторую волну коронавируса в стране. По его мнению, ещё один пик COVID-19 и вторая волна могут быть, если не будет популяционного иммунитета.

Михаил Мурашко предупредил, что крайне тяжелые пациенты, которым нужна интенсивная терапия, — это, как правило, те больные, кто занимался самолечением.

Также Михаил Мурашко заявил, что в России сохранятся некоторые ограничения по коронавирусу до появления вакцины. Но какие именно ограничения предполагается сохранять, глава Минздрава не уточнил.