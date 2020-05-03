Роспотребнадзор рассказал, когда можно ослабить режим самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим ограничений, введенный в России из-за коронавируса, можно будет ослабить после майских праздников, но при условии, что жители страны будут соблюдать все эти меры.



— Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда, — заявила главный санитарный врач страны в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

