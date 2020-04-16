Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции. Об этом предупредили в Совете ортопедических колледжей Испании. Такие же симптомы обнаружили у пациентов врачи Италии и Франции. Чаще всего подобные пятна появляются у детей и подростков.
Специалисты отметили, что сыпь похожа на ту, что появляется при оспе или кори. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле. Детский дерматолог из Италии Маццотта Трокколи сообщил, что этот симптом можно найти примерно у каждого пятого пациента. Однако исследователи до конца не уверены, что между инфекцией и пятнами есть связь — прошло слишком мало времени, чтобы делать окончательные выводы.
— Если в ходе дальнейших наблюдений удастся подтвердить, что это клинический признак COVID-19, то его можно использовать для выявления детей с инфекцией в зачаточной стадии, которые могут заражать других, — цитирует Трокколи издание Metro.
Российские специалисты не торопятся делать выводы, учитывая, что в последнее время вокруг коронавируса появляется все больше фейков.
— Я это тоже читал, но в это трудно верить. В научной литературе ничего такого нет, — говорит президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев. — Я думаю, это всё не имеет отношения к действительности. Потому что заболевание клинически проявляется как ответ индивидуума на заражение вирусом. Это не проявление вируса. Это не вирус вызывает эту клинику, а наоборот — организм хозяина отвечает на этот вирус. Сколько хозяев, столько и ответов.
Александр Румянцев напомнил, что сыпь может появляться у людей вследствие аллергии на лекарства или определенные продукты.
Российские и зарубежные медики призывают не паниковать, если вы заметили у себя какую-то сыпь, и не обращаться в медицинские центры только лишь с этим симптомом. Но если он проявился, стоит начать внимательно следить за своим здоровьем. Симптомы коронавируса смотрите на картинке ниже.