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Обращайте внимание на новые симптомы, но не верьте всему подряд

Обращайте внимание на новые симптомы, но не верьте всему подряд

Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции. Об этом предупредили в Совете ортопедических колледжей Испании. Такие же симптомы обнаружили у пациентов врачи Италии и Франции. Чаще всего подобные пятна появляются у детей и подростков.

Специалисты отметили, что сыпь похожа на ту, что появляется при оспе или кори. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле. Детский дерматолог из Италии Маццотта Трокколи сообщил, что этот симптом можно найти примерно у каждого пятого пациента. Однако исследователи до конца не уверены, что между инфекцией и пятнами есть связь — прошло слишком мало времени, чтобы делать окончательные выводы.

— Если в ходе дальнейших наблюдений удастся подтвердить, что это клинический признак COVID-19, то его можно использовать для выявления детей с инфекцией в зачаточной стадии, которые могут заражать других, — цитирует Трокколи издание Metro.

Российские специалисты не торопятся делать выводы, учитывая, что в последнее время вокруг коронавируса появляется все больше фейков.

— Я это тоже читал, но в это трудно верить. В научной литературе ничего такого нет, — говорит президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев. — Я думаю, это всё не имеет отношения к действительности. Потому что заболевание клинически проявляется как ответ индивидуума на заражение вирусом. Это не проявление вируса. Это не вирус вызывает эту клинику, а наоборот — организм хозяина отвечает на этот вирус. Сколько хозяев, столько и ответов.

Александр Румянцев напомнил, что сыпь может появляться у людей вследствие аллергии на лекарства или определенные продукты.

Российские и зарубежные медики призывают не паниковать, если вы заметили у себя какую-то сыпь, и не обращаться в медицинские центры только лишь с этим симптомом. Но если он проявился, стоит начать внимательно следить за своим здоровьем. Симптомы коронавируса смотрите на картинке ниже.

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