Видеоролики с огромной очередью из машин скорой перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковных Химках завалили все соцсети. Внушительная пробка начала собираться в Химках еще в ночь на 11 апреля. Бригады везли в больницу пациентов по большей части с подозрением на коронавирус.
Видео: Георгий Коноплян / YouTube.com
Всё продолжилось днем 11 апреля.
Видео: VideoPlay / YouTube.com
Водитель одной из машин на видео рассказал, что его бригаде пришлось девять часов простоять в пробке к ФМБА, чтобы доставить пациентку с диагностированным коронавирусом.
Видео: «Подслушано Щукино» / Vk.com
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве огромную пробку перед ФМБА объяснили большим потоком пациентов. Клинический центр на днях перепрофилировался на работу с пациентами с коронавирусом. В столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что за последнее время количество больных, которое московская скорая отвозит в стационар, значительно увеличилось.
— Две недели — неделю назад было в два раза меньше. При этом люди не перестали страдать другими заболеваниями. И скорая уделяет этому тоже внимание. Поэтому маршрутизация скорой в таких условиях — это очень большая и сложная работа, и скорая везет больных туда, где появляются свободные койки, а появляются они неравномерно, — объяснил Первому каналу руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Специалисты отмечают, что сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 московских стационарах и в нескольких федеральных стационарах и частных больницах. По данным столичного оперативного штаба, поток пациентов за последние дни действительно увеличился из-за сложной эпидемиологической обстановки, при этом в усиленном режиме ведется работа во всех стационарах и станциях скорой и неотложной медицинской помощи.
На данный момент, как сообщили нам в Мосгорздраве, проблем с приемом пациентов нет.
— Мы, конечно, не можем круглосуточно следить за камерами у всех больниц сразу, но негативных отзывов сегодня не поступало, — отметили в департаменте.
По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировали 2186 случаев коронавируса, 1306 из них — в Москве. Общее число заразившихся в стране составляет
Сегодня российские власти объявили, что к концу апреля в Подмосковье будет развёрнуто более 7 тысяч инфекционных коек, 4,6 тысячи из них оснастят подачей кислорода и 600 — аппаратами ИВЛ.