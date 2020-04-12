В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве огромную пробку перед ФМБА объяснили большим потоком пациентов. Клинический центр на днях перепрофилировался на работу с пациентами с коронавирусом. В столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что за последнее время количество больных, которое московская скорая отвозит в стационар, значительно увеличилось.

— Две недели — неделю назад было в два раза меньше. При этом люди не перестали страдать другими заболеваниями. И скорая уделяет этому тоже внимание. Поэтому маршрутизация скорой в таких условиях — это очень большая и сложная работа, и скорая везет больных туда, где появляются свободные койки, а появляются они неравномерно, — объяснил Первому каналу руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.



Специалисты отмечают, что сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 московских стационарах и в нескольких федеральных стационарах и частных больницах. По данным столичного оперативного штаба, поток пациентов за последние дни действительно увеличился из-за сложной эпидемиологической обстановки, при этом в усиленном режиме ведется работа во всех стационарах и станциях скорой и неотложной медицинской помощи.

