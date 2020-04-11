В России еще 1667 человек заразились коронавирусом

В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 1 696 139 случаев заражения. Более 102 тысяч человек скончались, 376 тысяч вылечились. На первом месте остаются США — число зараженных там более 500 тысяч. На втором месте — Испания (158 тысяч человек), на третьем — Италия (147 тысяч). Россия в этом рейтинге занимает 17-е место.

