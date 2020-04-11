В России еще 1667 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали еще 1667 случаев коронавируса, общее число заразившихся — 13 584, сообщает федеральный оперштаб. Выздоровели 250 человек (общее число — 1045), скончались 15 (общее число — 106). С подозрением на коронавирус остаются 159 тысяч человек, за всё время медики провели более 1,18 млн тестов.
В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 1 696 139 случаев заражения. Более 102 тысяч человек скончались, 376 тысяч вылечились. На первом месте остаются США — число зараженных там более 500 тысяч. На втором месте — Испания (158 тысяч человек), на третьем — Италия (147 тысяч). Россия в этом рейтинге занимает 17-е место.